Церковный календарь на март 2024 года: новая дата Благовещения Девы Марии и начало Великого поста

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь большинство важных религиозных праздников изменили свои даты. К примеру, ранее верующие праздновали Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, но теперь дата празднования перенесена на 13 дней раньше и приходится на конец марта.

Также стоит узнать, когда украинцы будут праздновать Масленицу (11-17 марта). На март приходится и начало Великого поста (18 марта), запомните эту дату, если вы соблюдаете основные церковные правила.

Церковный календарь на март 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в марте 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднования:

1 марта — преподобномученицы Евдокии;

— преподобномученицы Евдокии; 2 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;

— священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси; 3 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

— мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; 4 марта — преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиани ;

— преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиани 5 марта — святого Конона Мандонского;

— святого Конона Мандонского; 6 марта — память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;

— память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены; 7 марта — священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других;

— священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других; 8 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;

— преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского; 9 марта — 40 мучеников Севастийских;

— 40 мучеников Севастийских; 10 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;

— мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента; 11 марта — святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;

— святителей Софронеев, Антипа и Ефимия; 12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

— преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова; 13 марта — святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Кристины Персидской;

— святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Кристины Персидской; 14 марта — преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Киевского;

Когда Благовещение Пресвятой Богородицы по новому календарю и другие праздники марта 2024 года / Фото: Unsplash

15 марта — мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;

— мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев; 16 марта — мученика Савина; священномученика Александра;

— мученика Савина; священномученика Александра; 17 марта — преподобного Алексия, мужа Божия; мученика Марина;

— преподобного Алексия, мужа Божия; мученика Марина; 18 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста;

— святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста; 19 марта — священномучеников Хризанта и Дарии;

— священномучеников Хризанта и Дарии; 20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;

— святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы; 21 марта — преподобного Иакова, епископа Катанского;

— преподобного Иакова, епископа Катанского; 22 марта — священномученик Василия Анкирского;

— священномученик Василия Анкирского; 23 марта — преподобномученика Никона и его учеников;

— преподобномученика Никона и его учеников; 24 марта — предпразднство Благовещения; преподобной Захарии;

— предпразднство Благовещения; преподобной Захарии; 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;

— Благовещение Пречистой Девы Марии; 26 марта — предание Благовещения; Собор архангела Гавриила;

— предание Благовещения; Собор архангела Гавриила; 27 марта — мученицы Матроны;

— мученицы Матроны; 28 марта — преподобного Иллариона Нового; преподобного Стефана;

— преподобного Иллариона Нового; преподобного Стефана; 29 марта — священномучеников Марка и Кирилла;

— священномучеников Марка и Кирилла; 30 марта — преподобного Иоанна Листвичника;

— преподобного Иоанна Листвичника; 31 марта — преподобного Ипатия, епископа.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на февраль 2024 года.

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