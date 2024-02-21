Церковный календарь на март 2024 года: новая дата Благовещения Девы Марии и начало Великого поста

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь большинство важных религиозных праздников изменили свои даты. К примеру, ранее верующие праздновали Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, но теперь дата празднования перенесена на 13 дней раньше и приходится на конец марта.
Также стоит узнать, когда украинцы будут праздновать Масленицу (11-17 марта). На март приходится и начало Великого поста (18 марта), запомните эту дату, если вы соблюдаете основные церковные правила.
Церковный календарь на март 2024 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в марте 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднования:
- 1 марта — преподобномученицы Евдокии;
- 2 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
- 3 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
- 4 марта — преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиани ;
- 5 марта — святого Конона Мандонского;
- 6 марта — память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;
- 7 марта — священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других;
- 8 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;
- 9 марта — 40 мучеников Севастийских;
- 10 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;
- 11 марта — святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;
- 12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
- 13 марта — святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Кристины Персидской;
- 14 марта — преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Киевского;
- 15 марта — мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;
- 16 марта — мученика Савина; священномученика Александра;
- 17 марта — преподобного Алексия, мужа Божия; мученика Марина;
- 18 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста;
- 19 марта — священномучеников Хризанта и Дарии;
- 20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
- 21 марта — преподобного Иакова, епископа Катанского;
- 22 марта — священномученик Василия Анкирского;
- 23 марта — преподобномученика Никона и его учеников;
- 24 марта — предпразднство Благовещения; преподобной Захарии;
- 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;
- 26 марта — предание Благовещения; Собор архангела Гавриила;
- 27 марта — мученицы Матроны;
- 28 марта — преподобного Иллариона Нового; преподобного Стефана;
- 29 марта — священномучеников Марка и Кирилла;
- 30 марта — преподобного Иоанна Листвичника;
- 31 марта — преподобного Ипатия, епископа.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на февраль 2024 года.
Читайте также: