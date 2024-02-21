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Церковный календарь на март 2024 года: новая дата Благовещения Девы Марии и начало Великого поста

Церковный календарь на март 2024 года: новая дата Благовещения Девы Марии и начало Великого поста

Церковный календарь на март 2024: новая дата Благовещения Пресвятой Богородицы – не забудьте! / Фото: Unsplash

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь большинство важных религиозных праздников изменили свои даты. К примеру, ранее верующие праздновали Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, но теперь дата празднования перенесена на 13 дней раньше и приходится на конец марта.

Также стоит узнать, когда украинцы будут праздновать Масленицу (11-17 марта). На март приходится и начало Великого поста (18 марта), запомните эту дату, если вы соблюдаете основные церковные правила.

Церковный календарь на март 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в марте 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднования:

  • 1 марта — преподобномученицы Евдокии;
  • 2 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
  • 3 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
  • 4 марта — преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиани ;
  • 5 марта — святого Конона Мандонского;
  • 6 марта — память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;
  • 7 марта — священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других;
  • 8 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;
  • 9 марта — 40 мучеников Севастийских;
  • 10 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;
  • 11 марта — святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;
  • 12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
  • 13 марта — святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Кристины Персидской;
  • 14 марта — преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Киевского;
Когда Благовещение Пресвятой Богородицы по новому календарю и другие праздники марта 2024 года / © Unsplash
Когда Благовещение Пресвятой Богородицы по новому календарю и другие праздники марта 2024 года / Фото: Unsplash
  • 15 марта — мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;
  • 16 марта — мученика Савина; священномученика Александра;
  • 17 марта — преподобного Алексия, мужа Божия; мученика Марина;
  • 18 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста;
  • 19 марта — священномучеников Хризанта и Дарии;
  • 20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
  • 21 марта — преподобного Иакова, епископа Катанского;
  • 22 марта — священномученик Василия Анкирского;
  • 23 марта — преподобномученика Никона и его учеников;
  • 24 марта — предпразднство Благовещения; преподобной Захарии;
  • 25 мартаБлаговещение Пречистой Девы Марии;
  • 26 марта — предание Благовещения; Собор архангела Гавриила;
  • 27 марта — мученицы Матроны;
  • 28 марта — преподобного Иллариона Нового; преподобного Стефана;
  • 29 марта — священномучеников Марка и Кирилла;
  • 30 марта — преподобного Иоанна Листвичника;
  • 31 марта — преподобного Ипатия, епископа.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на февраль 2024 года.

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