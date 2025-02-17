Церковный календарь на март 2025 года: когда празднуем Благовещение и начинается Великий пост

Запомните даты великих церковных праздников, которые мы будем праздновать в марте 2025 года. Какие важные церковные события приходятся на первый месяц весны?

Церковный календарь на март 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в марте 2025 года – календарь по дням начала весны:

1 марта – святой преподобной мученицы Евдокии;

– святой преподобной мученицы Евдокии; 2 марта – святого священномученика Теодота, епископа Киренейского;

– святого священномученика Теодота, епископа Киренейского; 3 марта – О блудном сыне; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

– О блудном сыне; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; 4 марта – святого преподобного Герасима в Иордане;

– святого преподобного Герасима в Иордане; 5 марта – святого мученика Конона;

– святого мученика Конона; 6 марта – святых 42 мучеников Аморийских;

– святых 42 мучеников Аморийских; 7 марта – святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других;

– святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других; 8 марта – святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского;

– святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского; 9 марта – святых 40 мучеников Севастийских;

– святых 40 мучеников Севастийских; 10 марта – святых мучеников Кондрата, Киприана и других;

– святых мучеников Кондрата, Киприана и других; 11 марта – святого Софрония, патриарха Иерусалимского;

– святого Софрония, патриарха Иерусалимского; 12 марта – святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского; святого папы Григория;

– святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского; святого папы Григория; 13 марта – перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;

– перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского; 14 марта – святого преподобного Венедикта;

– святого преподобного Венедикта; 15 марта – святых мучеников Агалия и шестерых других;

Церковные праздники в марте 2025 года / Фото: Фото из открытых источников

16 марта – святых мучеников Савина и Папы;

– святых мучеников Савина и Папы; 17 марта – Прощение; святого преподобного Алексия, человека Божия;

– Прощение; святого преподобного Алексия, человека Божия; 18 марта – Начало Великого поста; святого архиепископа Кирилла;

– Начало Великого поста; святого архиепископа Кирилла; 19 марта – святых мучеников Хризанта и Дарии;

– святых мучеников Хризанта и Дарии; 20 марта – святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;

– святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы; 21 марта – святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;

– святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского; 22 марта – святого священномученика Василия Анкирского;

– святого священномученика Василия Анкирского; 23 марта – святого преподобного мученика Никона и его учеников;

– святого преподобного мученика Никона и его учеников; 24 марта – святого преподобного Захарии;

– святого преподобного Захарии; 25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии ;

– Благовещение Пречистой Девы Марии ; 26 марта – собор архангела Гавриила;

– собор архангела Гавриила; 27 марта – святой мученицы Матроны;

– святой мученицы Матроны; 28 марта – святого преподобного Иллариона Нового; святого преподобного Стефана;

– святого преподобного Иллариона Нового; святого преподобного Стефана; 29 марта – святых священномучеников Марка и Кирилла;

– святых священномучеников Марка и Кирилла; 30 марта – святого преподобного Иоанна Листвичника;

– святого преподобного Иоанна Листвичника; 31 марта – святого преподобного Ипатия, епископа.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на февраль 2025 года.