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Церковный календарь на март 2025 года: когда празднуем Благовещение и начинается Великий пост

Церковный календарь на март 2025 года: когда празднуем Благовещение и начинается Великий пост

Церковный календарь на март 2025 года / Фото: Фото из открытых источников

Запомните даты великих церковных праздников, которые мы будем праздновать в марте 2025 года. Какие важные церковные события приходятся на первый месяц весны?

Церковный календарь на март 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в марте 2025 года – календарь по дням начала весны:

  • 1 марта – святой преподобной мученицы Евдокии;
  • 2 марта – святого священномученика Теодота, епископа Киренейского;
  • 3 марта – О блудном сыне; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
  • 4 марта – святого преподобного Герасима в Иордане;
  • 5 марта – святого мученика Конона;
  • 6 марта – святых 42 мучеников Аморийских;
  • 7 марта – святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других;
  • 8 марта – святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского;
  • 9 марта – святых 40 мучеников Севастийских;
  • 10 марта – святых мучеников Кондрата, Киприана и других;
  • 11 марта – святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
  • 12 марта – святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского; святого папы Григория;
  • 13 марта – перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;
  • 14 марта – святого преподобного Венедикта;
  • 15 марта – святых мучеников Агалия и шестерых других;
Церковные праздники в марте 2025 года / © Фото из открытых источников
Церковные праздники в марте 2025 года / Фото: Фото из открытых источников
  • 16 марта – святых мучеников Савина и Папы;
  • 17 марта – Прощение; святого преподобного Алексия, человека Божия;
  • 18 марта – Начало Великого поста; святого архиепископа Кирилла;
  • 19 марта – святых мучеников Хризанта и Дарии;
  • 20 марта – святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
  • 21 марта – святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
  • 22 марта – святого священномученика Василия Анкирского;
  • 23 марта – святого преподобного мученика Никона и его учеников;
  • 24 марта – святого преподобного Захарии;
  • 25 мартаБлаговещение Пречистой Девы Марии ;
  • 26 марта – собор архангела Гавриила;
  • 27 марта – святой мученицы Матроны;
  • 28 марта – святого преподобного Иллариона Нового; святого преподобного Стефана;
  • 29 марта – святых священномучеников Марка и Кирилла;
  • 30 марта – святого преподобного Иоанна Листвичника;
  • 31 марта – святого преподобного Ипатия, епископа.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на февраль 2025 года.

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