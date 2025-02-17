Церковный календарь на март 2025 года: когда празднуем Благовещение и начинается Великий пост

Запомните даты великих церковных праздников, которые мы будем праздновать в марте 2025 года. Какие важные церковные события приходятся на первый месяц весны?
Церковный календарь на март 2025 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в марте 2025 года – календарь по дням начала весны:
- 1 марта – святой преподобной мученицы Евдокии;
- 2 марта – святого священномученика Теодота, епископа Киренейского;
- 3 марта – О блудном сыне; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
- 4 марта – святого преподобного Герасима в Иордане;
- 5 марта – святого мученика Конона;
- 6 марта – святых 42 мучеников Аморийских;
- 7 марта – святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других;
- 8 марта – святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского;
- 9 марта – святых 40 мучеников Севастийских;
- 10 марта – святых мучеников Кондрата, Киприана и других;
- 11 марта – святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
- 12 марта – святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского; святого папы Григория;
- 13 марта – перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;
- 14 марта – святого преподобного Венедикта;
- 15 марта – святых мучеников Агалия и шестерых других;
- 16 марта – святых мучеников Савина и Папы;
- 17 марта – Прощение; святого преподобного Алексия, человека Божия;
- 18 марта – Начало Великого поста; святого архиепископа Кирилла;
- 19 марта – святых мучеников Хризанта и Дарии;
- 20 марта – святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
- 21 марта – святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
- 22 марта – святого священномученика Василия Анкирского;
- 23 марта – святого преподобного мученика Никона и его учеников;
- 24 марта – святого преподобного Захарии;
- 25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии ;
- 26 марта – собор архангела Гавриила;
- 27 марта – святой мученицы Матроны;
- 28 марта – святого преподобного Иллариона Нового; святого преподобного Стефана;
- 29 марта – святых священномучеников Марка и Кирилла;
- 30 марта – святого преподобного Иоанна Листвичника;
- 31 марта – святого преподобного Ипатия, епископа.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на февраль 2025 года.