Церковный календарь на май 2024 года: дата Пасхи и других важных религиозных праздников

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 года многие церковные праздники изменили свои даты. Однако нововведение не коснулось празднования Пасхи. Когда будем праздновать самый светлый церковный праздник?
Церковный календарь на май 2024 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в мае 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднования:
- 1 мая – Большая среда; пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской ;
- 2 мая – Большой четверг; воспоминание Тайного ужина; святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула ;
- 3 мая – Большая (Страстная) пятница; воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа; святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского ;
- 4 мая – Великая суббота; мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его ;
- 5 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха) ; мученицы Ирины ;
- 6 мая – Светлый понедельник; праведного Юва Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения ;
- 7 мая – Светлый вторник; Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской ;
- 8 мая – Светлая среда; апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения Великого ;
- 9 мая – Светлый четверг; перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в город Бары; пророка Исаии;
- 10 мая – Светлая пятница; иконы Божией Матери "Живоносный источник"; апостола Симона Зилота ;
- 11 мая – Светлая суббота; священномученика Мокия; равноапостольных Кирилла и Мефодия ;
- 12 мая – апостола Фомы; святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского ;
- 13 мая – мученицы Гликерии и с ней Лаодикия ;
- 14 мая – мученика Исидора; мученика Максима ;
- 15 мая – преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахилия, епископа Ларисийского ;
- 16 мая – преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского ;
- 17 мая – апостола Андроника и святой Юнии ;
- 18 мая – святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины ;
- 19 мая – святых женщин-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима ;
- 20 мая – мучеников Фалалея, Александра и Астерия ;
- 21 мая – равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены ;
- 22 мая – мученика Василиска ;
- 23 мая – преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского ;
- 24 мая – преподобного Симеона Столбника на Страстной горе ;
- 25 мая – Третье нахождение главы Ивана Предтечи ;
- 26 мая – апостолов от 70 Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены ;
- 27 мая – священномученика Ферапонта, епископа Сардейского ;
- 28 мая – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского ;
- 29 мая – мученицы Феодосии ;
- 30 апреля – преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской ;
- 31 мая – апостола от 70-ти Ерма.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на апрель 2024 года.
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