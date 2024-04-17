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Церковный календарь на май 2024 года: дата Пасхи и других важных религиозных праздников

Церковный календарь на май 2024 года: дата Пасхи и других важных религиозных праздников

Церковный календарь на май 2024 года / Фото: Unsplash

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 года многие церковные праздники изменили свои даты. Однако нововведение не коснулось празднования Пасхи. Когда будем праздновать самый светлый церковный праздник?

Церковный календарь на май 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в мае 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднования:

  • 1 маяБольшая среда; пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской ;
  • 2 маяБольшой четверг; воспоминание Тайного ужина; святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула ;
  • 3 маяБольшая (Страстная) пятница; воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа; святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского ;
  • 4 маяВеликая суббота; мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его ;
  • 5 маяСветлое Христово Воскресение (Пасха) ; мученицы Ирины ;
  • 6 маяСветлый понедельник; праведного Юва Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения ;
  • 7 маяСветлый вторник; Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской ;
  • 8 маяСветлая среда; апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения Великого ;
  • 9 мая – Светлый четверг; перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в город Бары; пророка Исаии;
  • 10 маяСветлая пятница; иконы Божией Матери "Живоносный источник"; апостола Симона Зилота ;
  • 11 маяСветлая суббота; священномученика Мокия; равноапостольных Кирилла и Мефодия ;
  • 12 маяапостола Фомы; святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского ;
  • 13 маямученицы Гликерии и с ней Лаодикия ;
  • 14 маямученика Исидора; мученика Максима ;
Какие церковные праздники будем праздновать в мае 2024 года / © Unsplash
Какие церковные праздники будем праздновать в мае 2024 года / Фото: Unsplash
  • 15 маяпреподобного Пахомия Великого; преподобного Ахилия, епископа Ларисийского ;
  • 16 маяпреподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского ;
  • 17 маяапостола Андроника и святой Юнии ;
  • 18 маясвятых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины ;
  • 19 маясвятых женщин-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима ;
  • 20 маямучеников Фалалея, Александра и Астерия ;
  • 21 маяравноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены ;
  • 22 маямученика Василиска ;
  • 23 маяпреподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского ;
  • 24 маяпреподобного Симеона Столбника на Страстной горе ;
  • 25 маяТретье нахождение главы Ивана Предтечи ;
  • 26 маяапостолов от 70 Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены ;
  • 27 маясвященномученика Ферапонта, епископа Сардейского ;
  • 28 маяпреподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского ;
  • 29 маямученицы Феодосии ;
  • 30 апреляпреподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской ;
  • 31 маяапостола от 70-ти Ерма.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на апрель 2024 года.

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