Церковный календарь на ноябрь 2023 года: новые даты праздников, которые раньше приходились на декабрь

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь некоторые важные религиозные праздники декабря передвинулись на ноябрь. Важно не упустить эти даты.
Так в последний месяц осени верующих ждет день чествования памяти архистратига Михаила, Введения в храм Пресвятой Богородицы и чествования памяти Андрея Первозванного. Два последних события раньше праздновались в декабре. Также не стоит забывать, что 13 дней раньше начнется Рождественский пост (15 ноября).
Церковный календарь на ноябрь 2023: список праздников
Какие церковные праздники будут в ноябре 2023 — новый календарь поможет запомнить все даты:
- 1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамьяна;
- 2 ноября – священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста ;
- 3 ноября – священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;
- 4 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Иермея ;
- 5 ноября – священномучеников Галактиона и Эпистимы ;
- 6 ноября – Павла, архиепископа Царьградского;
- 7 ноября – памяти 33-х Мучеников в Мелитыне;
- 8 ноября – архистратига Михаила (ранее 21 ноября);
- 9 ноября – преподобных Матроны и Теоктисты;
- 10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними;
- 11 ноября – священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;
- 12 ноября – священномученика Иосафата;
- 13 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;
- 14 ноября – святого апостола Филиппа;
- 15 ноября – начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива;
- 16 ноября – святого апостола Матфея;
- 17 ноября – святителя Григория, епископа Неокесарийского;
- 18 ноября – священномучеников Платона и Романа;
- 19 ноября – святого пророка Авдия, священномученика Варлаама;
- 20 ноября – преподобного Григория Декаполита ;
- 21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы (ранее – 4 декабря);
- 22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним ;
- 23 ноября – святых Амфилохия и Григория ;
- 24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;
- 25 ноября – Предание Введения, священномученика Климента ;
- 26 ноября – преподобного Алипия, столбника;
- 27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия ;
- 28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;
- 29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;
- 30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного (ранее – 13 декабря).
У приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новый календарь. Поэтому в некоторых храмах праздники все еще могут праздноваться по старинке.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на октябрь 2023 года.
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