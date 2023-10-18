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Церковный календарь на ноябрь 2023 года: новые даты праздников, которые раньше приходились на декабрь

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
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Церковный календарь на ноябрь 2023 года: новые даты праздников, которые раньше приходились на декабрь

Церковный календарь на ноябрь 2023 / Фото: Unsplash

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь некоторые важные религиозные праздники декабря передвинулись на ноябрь. Важно не упустить эти даты.

Так в последний месяц осени верующих ждет день чествования памяти архистратига Михаила, Введения в храм Пресвятой Богородицы и чествования памяти Андрея Первозванного. Два последних события раньше праздновались в декабре. Также не стоит забывать, что 13 дней раньше начнется Рождественский пост (15 ноября).

Церковный календарь на ноябрь 2023: список праздников

Какие церковные праздники будут в ноябре 2023 — новый календарь поможет запомнить все даты:

  • 1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамьяна;
  • 2 ноябрясвященномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста ;
  • 3 ноябрясвященномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;
  • 4 ноябряпреподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Иермея ;
  • 5 ноябрясвященномучеников Галактиона и Эпистимы ;
  • 6 ноября – Павла, архиепископа Царьградского;
  • 7 ноября – памяти 33-х Мучеников в Мелитыне;
  • 8 ноябряархистратига Михаила (ранее 21 ноября);
  • 9 ноября – преподобных Матроны и Теоктисты;
  • 10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними;
  • 11 ноября – священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;
  • 12 ноября – священномученика Иосафата;
  • 13 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;
  • 14 ноября – святого апостола Филиппа;
  • 15 ноября – начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива;
    Какие церковные праздники в ноябре 2023 года по новому календарю / © Pexels
    Какие церковные праздники в ноябре 2023 года по новому календарю / Фото: Pexels
  • 16 ноября – святого апостола Матфея;
  • 17 ноября – святителя Григория, епископа Неокесарийского;
  • 18 ноября – священномучеников Платона и Романа;
  • 19 ноября – святого пророка Авдия, священномученика Варлаама;
  • 20 ноябряпреподобного Григория Декаполита ;
  • 21 ноябряВведение в храм Пресвятой Богородицы (ранее – 4 декабря);
  • 22 ноябрясвятого апостола Филимона и тех, кто с ним ;
  • 23 ноябрясвятых Амфилохия и Григория ;
  • 24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;
  • 25 ноябряПредание Введения, священномученика Климента ;
  • 26 ноября – преподобного Алипия, столбника;
  • 27 ноябрясвятого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия ;
  • 28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;
  • 29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;
  • 30 ноябрясвятого апостола Андрея Первозванного (ранее – 13 декабря).

У приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новый календарь. Поэтому в некоторых храмах праздники все еще могут праздноваться по старинке.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на октябрь 2023 года.

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