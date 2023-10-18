Церковный календарь на ноябрь 2023 года: новые даты праздников, которые раньше приходились на декабрь

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь некоторые важные религиозные праздники декабря передвинулись на ноябрь. Важно не упустить эти даты.

Так в последний месяц осени верующих ждет день чествования памяти архистратига Михаила, Введения в храм Пресвятой Богородицы и чествования памяти Андрея Первозванного. Два последних события раньше праздновались в декабре. Также не стоит забывать, что 13 дней раньше начнется Рождественский пост (15 ноября).

Церковный календарь на ноябрь 2023: список праздников

Какие церковные праздники будут в ноябре 2023 — новый календарь поможет запомнить все даты:

1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамьяна;

– святых чудотворцев Космы и Дамьяна; 2 ноября – священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста ;

– ; 3 ноября – священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;

– 4 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Иермея ;

– ; 5 ноября – священномучеников Галактиона и Эпистимы ;

– ; 6 ноября – Павла, архиепископа Царьградского;

– Павла, архиепископа Царьградского; 7 ноября – памяти 33-х Мучеников в Мелитыне;

– памяти 33-х Мучеников в Мелитыне; 8 ноября – архистратига Михаила (ранее 21 ноября);

– архистратига Михаила (ранее 21 ноября); 9 ноября – преподобных Матроны и Теоктисты;

– преподобных Матроны и Теоктисты; 10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними;

– святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними; 11 ноября – священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;

– священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита; 12 ноября – священномученика Иосафата;

– священномученика Иосафата; 13 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;

– святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского; 14 ноября – святого апостола Филиппа;

– святого апостола Филиппа; 15 ноября – начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива; Какие церковные праздники в ноябре 2023 года по новому календарю / Фото: Pexels

– начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива; 16 ноября – святого апостола Матфея;

– святого апостола Матфея; 17 ноября – святителя Григория, епископа Неокесарийского;

– святителя Григория, епископа Неокесарийского; 18 ноября – священномучеников Платона и Романа;

– священномучеников Платона и Романа; 19 ноября – святого пророка Авдия, священномученика Варлаама;

– святого пророка Авдия, священномученика Варлаама; 20 ноября – преподобного Григория Декаполита ;

– ; 21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы (ранее – 4 декабря);

– Введение в храм Пресвятой Богородицы (ранее – 4 декабря); 22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним ;

– ; 23 ноября – святых Амфилохия и Григория ;

– ; 24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;

– святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия; 25 ноября – Предание Введения, священномученика Климента ;

– ; 26 ноября – преподобного Алипия, столбника;

– преподобного Алипия, столбника; 27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия ;

– ; 28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;

– святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха; 29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;

– святых мучеников Парамона и Филумена; 30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного (ранее – 13 декабря).

У приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новый календарь. Поэтому в некоторых храмах праздники все еще могут праздноваться по старинке.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на октябрь 2023 года.

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