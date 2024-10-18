Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Церковный календарь на ноябрь 2024 года: когда Собор архистратига Михаила и Введение в храм Богородицы

Церковный календарь на ноябрь 2024 года: когда Собор архистратига Михаила и Введение в храм Богородицы

Церковный календарь на ноябрь 2024 года / Фото: Unsplash

Запомните даты двух великих церковных праздников, которые мы празднуем в последний месяц осени – Собора архистратига Михаила и Введения в храм Богородицы.

Церковный календарь на ноябрь 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в ноябре 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить даты празднования:

  • 1 ноября – блаженного священномученика Теодора; святых бессеребренников Космы и Дамьяна;
  • 2 ноября – святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;
  • 3 ноября – святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;
  • 4 ноября – святого преподобного Иоакиния Великого; святых мучеников Никандра и Ермея;
  • 5 ноября – святых мучеников Галактиона и Эпистимы;
  • 6 ноября – святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского;
  • 7 ноября – святых 33-х мучеников в Мелитыне;
  • 8 ноябряСобор архистратига Михаила ;
  • 9 ноября – святых преподобных Матроны и Теоктисты;
  • 10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;
  • 11 ноября – святых мучеников Мины, Виктора и Викентия; святого преподобного исповедника Теодора Студита;
  • 12 ноября – святого священномученика Иосафата;
  • 13 ноября – святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;
  • 14 ноября – святого апостола Филиппа;
Какие церковные праздники будут в ноябре 2024 года / © Unsplash
Какие церковные праздники будут в ноябре 2024 года / Фото: Unsplash
  • 15 ноября – Начало Рождественского поста; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива;
  • 16 ноября – святого апостола и евангелиста Матфея;
  • 17 ноября – святого святителя Григория, епископа Неокесарийского;
  • 18 ноября – святых мучеников Платона и Романа;
  • 19 ноября – святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама;
  • 20 ноября – блаженного преподобного Иосафата; святого преподобного Григория Декаполита;
  • 21 ноябряВведение во храм Пресвятой Богородицы ;
  • 22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним;
  • 23 ноября – святых святителей Амфилохия и Григория;
  • 24 ноября – святой великомученицы Екатерины; святого великомученика Меркурия;
  • 25 ноября – святого священномученика Климента;
  • 26 ноября – святого преподобного Алипия столбника;
  • 27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина; святого преподобного Палладия;
  • 28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Иринарха;
  • 29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;
  • 30 ноябрясвятого апостола Андрея Первозванного.

Напомним, ранее мы писали о церковном календаре на октябрь 2024 года.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Какой сегодня день
Следующая публикация