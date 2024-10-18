Церковный календарь на ноябрь 2024 года: когда Собор архистратига Михаила и Введение в храм Богородицы

Запомните даты двух великих церковных праздников, которые мы празднуем в последний месяц осени – Собора архистратига Михаила и Введения в храм Богородицы.

Церковный календарь на ноябрь 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в ноябре 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить даты празднования:

1 ноября – блаженного священномученика Теодора; святых бессеребренников Космы и Дамьяна;

– блаженного священномученика Теодора; святых бессеребренников Космы и Дамьяна; 2 ноября – святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;

– святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста; 3 ноября – святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;

– святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала; 4 ноября – святого преподобного Иоакиния Великого; святых мучеников Никандра и Ермея;

– святого преподобного Иоакиния Великого; святых мучеников Никандра и Ермея; 5 ноября – святых мучеников Галактиона и Эпистимы;

– святых мучеников Галактиона и Эпистимы; 6 ноября – святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского;

– святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского; 7 ноября – святых 33-х мучеников в Мелитыне;

– святых 33-х мучеников в Мелитыне; 8 ноября – Собор архистратига Михаила ;

– Собор архистратига Михаила ; 9 ноября – святых преподобных Матроны и Теоктисты;

– святых преподобных Матроны и Теоктисты; 10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;

– святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними; 11 ноября – святых мучеников Мины, Виктора и Викентия; святого преподобного исповедника Теодора Студита;

– святых мучеников Мины, Виктора и Викентия; святого преподобного исповедника Теодора Студита; 12 ноября – святого священномученика Иосафата;

– святого священномученика Иосафата; 13 ноября – святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;

– святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского; 14 ноября – святого апостола Филиппа;

Какие церковные праздники будут в ноябре 2024 года / Фото: Unsplash

15 ноября – Начало Рождественского поста; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива;

– Начало Рождественского поста; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива; 16 ноября – святого апостола и евангелиста Матфея;

– святого апостола и евангелиста Матфея; 17 ноября – святого святителя Григория, епископа Неокесарийского;

– святого святителя Григория, епископа Неокесарийского; 18 ноября – святых мучеников Платона и Романа;

– святых мучеников Платона и Романа; 19 ноября – святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама;

– святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама; 20 ноября – блаженного преподобного Иосафата; святого преподобного Григория Декаполита;

– блаженного преподобного Иосафата; святого преподобного Григория Декаполита; 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы ;

– Введение во храм Пресвятой Богородицы ; 22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним;

– святого апостола Филимона и тех, кто с ним; 23 ноября – святых святителей Амфилохия и Григория;

– святых святителей Амфилохия и Григория; 24 ноября – святой великомученицы Екатерины; святого великомученика Меркурия;

– святой великомученицы Екатерины; святого великомученика Меркурия; 25 ноября – святого священномученика Климента;

– святого священномученика Климента; 26 ноября – святого преподобного Алипия столбника;

– святого преподобного Алипия столбника; 27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина; святого преподобного Палладия;

– святого великомученика Иакова Персиянина; святого преподобного Палладия; 28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Иринарха;

– святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Иринарха; 29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;

– святых мучеников Парамона и Филумена; 30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Напомним, ранее мы писали о церковном календаре на октябрь 2024 года.