Церковный календарь на ноябрь 2024 года: когда Собор архистратига Михаила и Введение в храм Богородицы

Запомните даты двух великих церковных праздников, которые мы празднуем в последний месяц осени – Собора архистратига Михаила и Введения в храм Богородицы.
Церковный календарь на ноябрь 2024 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в ноябре 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить даты празднования:
- 1 ноября – блаженного священномученика Теодора; святых бессеребренников Космы и Дамьяна;
- 2 ноября – святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;
- 3 ноября – святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;
- 4 ноября – святого преподобного Иоакиния Великого; святых мучеников Никандра и Ермея;
- 5 ноября – святых мучеников Галактиона и Эпистимы;
- 6 ноября – святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского;
- 7 ноября – святых 33-х мучеников в Мелитыне;
- 8 ноября – Собор архистратига Михаила ;
- 9 ноября – святых преподобных Матроны и Теоктисты;
- 10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;
- 11 ноября – святых мучеников Мины, Виктора и Викентия; святого преподобного исповедника Теодора Студита;
- 12 ноября – святого священномученика Иосафата;
- 13 ноября – святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;
- 14 ноября – святого апостола Филиппа;
- 15 ноября – Начало Рождественского поста; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива;
- 16 ноября – святого апостола и евангелиста Матфея;
- 17 ноября – святого святителя Григория, епископа Неокесарийского;
- 18 ноября – святых мучеников Платона и Романа;
- 19 ноября – святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама;
- 20 ноября – блаженного преподобного Иосафата; святого преподобного Григория Декаполита;
- 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы ;
- 22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним;
- 23 ноября – святых святителей Амфилохия и Григория;
- 24 ноября – святой великомученицы Екатерины; святого великомученика Меркурия;
- 25 ноября – святого священномученика Климента;
- 26 ноября – святого преподобного Алипия столбника;
- 27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина; святого преподобного Палладия;
- 28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Иринарха;
- 29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;
- 30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.
Напомним, ранее мы писали о церковном календаре на октябрь 2024 года.