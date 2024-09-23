Церковный календарь на октябрь 2024 года: новая дата большого праздника Покровы Пресвятой Богородицы

Запомните даты двух великих церковных праздников, которые мы будем праздновать в первый месяц осени – Рождества Богородицы и Воздвижения Честного и Животворящего Креста.

Церковный календарь на октябрь 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в октябре 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить даты празднования:

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы; святого преподобного Романа Сладкоповца;

– святого преподобного Романа Сладкоповца; 2 октября – святого священномученика Киприана; святой священномученицы Юстины, святого преподобного Андрея;

– святого священномученика Киприана; святой священномученицы Юстины, святого преподобного Андрея; 3 октября – святого священномученика Дионисия Ареопагита;

– святого священномученика Дионисия Ареопагита; 4 октября – святого священномученика Еротея, епископа Атенского; святого преподобного Франциска Асижского;

– святого священномученика Еротея, епископа Атенского; святого преподобного Франциска Асижского; 5 октября – святой мученицы Харитины;

– святой мученицы Харитины; 6 октября – святого апостола Фомы;

– святого апостола Фомы; 7 октября – святых мучеников Сергея и Вакха;

– святых мучеников Сергея и Вакха; 8 октября – святой преподобной Пелагии;

– святой преподобной Пелагии; 9 октября – святого апостола Иакова Алфеева;

– святого апостола Иакова Алфеева; 10 октября – святых мучеников Евлампия и Евлампии;

– святых мучеников Евлампия и Евлампии; 11 октября – святого апостола Филиппа; святого преподобного Теофана, епископа Никейского;

– святого апостола Филиппа; святого преподобного Теофана, епископа Никейского; 12 октября – святых мучеников Прова, Тараха и Андроника; святого преподобного Космы;

– святых мучеников Прова, Тараха и Андроника; святого преподобного Космы; 13 октября – святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;

– святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники; 14 октября – святой преподобной Параскевы Тарнавской; святых мучеников Назария и других;

Церковные праздники в октябре 2024 года / Фото: Unsplash

15 октября – Святых Отцов VII Вселенского Собора; святого преподобного Евтимия Нового; святого преподобномученика Лукиана;

– Святых Отцов VII Вселенского Собора; святого преподобного Евтимия Нового; святого преподобномученика Лукиана; 16 октября – святого мученика Лонгина, сотника;

– святого мученика Лонгина, сотника; 17 октября – святого пророка Осии; святого преподобномученика Андрея Критского;

– святого пророка Осии; святого преподобномученика Андрея Критского; 18 октября – святого апостола и евангелиста Луки;

– святого апостола и евангелиста Луки; 19 октября – святого пророка Иоила; святого мученика Уара; святого преподобного Иоанна;

– святого пророка Иоила; святого мученика Уара; святого преподобного Иоанна; 20 октября – святого великомученика Артемия;

– святого великомученика Артемия; 21 октября – святого преподобного Иллариона Великого;

– святого преподобного Иллариона Великого; 22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского;

– святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского; 23 октября – святого апостола Иакова;

– святого апостола Иакова; 24 октября – святого мученика Аретты и тех, кто с ним;

– святого мученика Аретты и тех, кто с ним; 25 октября – святых мучеников Маркияна и Мартирия;

– святых мучеников Маркияна и Мартирия; 26 октября – святого великомученика Димитрия Мироточца;

– святого великомученика Димитрия Мироточца; 27 октября – святого мученика Нестора; святых мучеников Капитолины и Еротииды;

– святого мученика Нестора; святых мучеников Капитолины и Еротииды; 28 октября – святых мучеников Терентия и Неонилы; святой мученицы Параскевы Пятницы;

– святых мучеников Терентия и Неонилы; святой мученицы Параскевы Пятницы; 29 октября – святой преподобномученицы Анастасии;

– святой преподобномученицы Анастасии; 30 октября – святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его;

– святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его; 31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и других; святого мученика Эпимаха.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на сентябрь 2024 года.