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Церковный календарь на октябрь 2024 года: новая дата большого праздника Покровы Пресвятой Богородицы

Церковный календарь на октябрь 2024 года: новая дата большого праздника Покровы Пресвятой Богородицы

Церковный календарь на октябрь 2024 / Фото: Unsplash

Запомните даты двух великих церковных праздников, которые мы будем праздновать в первый месяц осени – Рождества Богородицы и Воздвижения Честного и Животворящего Креста.

Церковный календарь на октябрь 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в октябре 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить даты празднования:

  • 1 октябряПокров Пресвятой Богородицы; святого преподобного Романа Сладкоповца;
  • 2 октября – святого священномученика Киприана; святой священномученицы Юстины, святого преподобного Андрея;
  • 3 октября – святого священномученика Дионисия Ареопагита;
  • 4 октября – святого священномученика Еротея, епископа Атенского; святого преподобного Франциска Асижского;
  • 5 октября – святой мученицы Харитины;
  • 6 октября – святого апостола Фомы;
  • 7 октября – святых мучеников Сергея и Вакха;
  • 8 октября – святой преподобной Пелагии;
  • 9 октября – святого апостола Иакова Алфеева;
  • 10 октября – святых мучеников Евлампия и Евлампии;
  • 11 октября – святого апостола Филиппа; святого преподобного Теофана, епископа Никейского;
  • 12 октября – святых мучеников Прова, Тараха и Андроника; святого преподобного Космы;
  • 13 октября – святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;
  • 14 октября – святой преподобной Параскевы Тарнавской; святых мучеников Назария и других;
Церковные праздники в октябре 2024 года / © Unsplash
Церковные праздники в октябре 2024 года / Фото: Unsplash
  • 15 октября – Святых Отцов VII Вселенского Собора; святого преподобного Евтимия Нового; святого преподобномученика Лукиана;
  • 16 октября – святого мученика Лонгина, сотника;
  • 17 октября – святого пророка Осии; святого преподобномученика Андрея Критского;
  • 18 октября – святого апостола и евангелиста Луки;
  • 19 октября – святого пророка Иоила; святого мученика Уара; святого преподобного Иоанна;
  • 20 октября – святого великомученика Артемия;
  • 21 октября – святого преподобного Иллариона Великого;
  • 22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского;
  • 23 октября – святого апостола Иакова;
  • 24 октября – святого мученика Аретты и тех, кто с ним;
  • 25 октября – святых мучеников Маркияна и Мартирия;
  • 26 октября – святого великомученика Димитрия Мироточца;
  • 27 октября – святого мученика Нестора; святых мучеников Капитолины и Еротииды;
  • 28 октября – святых мучеников Терентия и Неонилы; святой мученицы Параскевы Пятницы;
  • 29 октября – святой преподобномученицы Анастасии;
  • 30 октября – святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его;
  • 31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и других; святого мученика Эпимаха.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на сентябрь 2024 года.

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