Церковный календарь на октябрь 2024 года: новая дата большого праздника Покровы Пресвятой Богородицы

Запомните даты двух великих церковных праздников, которые мы будем праздновать в первый месяц осени – Рождества Богородицы и Воздвижения Честного и Животворящего Креста.
Церковный календарь на октябрь 2024 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в октябре 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить даты празднования:
- 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы; святого преподобного Романа Сладкоповца;
- 2 октября – святого священномученика Киприана; святой священномученицы Юстины, святого преподобного Андрея;
- 3 октября – святого священномученика Дионисия Ареопагита;
- 4 октября – святого священномученика Еротея, епископа Атенского; святого преподобного Франциска Асижского;
- 5 октября – святой мученицы Харитины;
- 6 октября – святого апостола Фомы;
- 7 октября – святых мучеников Сергея и Вакха;
- 8 октября – святой преподобной Пелагии;
- 9 октября – святого апостола Иакова Алфеева;
- 10 октября – святых мучеников Евлампия и Евлампии;
- 11 октября – святого апостола Филиппа; святого преподобного Теофана, епископа Никейского;
- 12 октября – святых мучеников Прова, Тараха и Андроника; святого преподобного Космы;
- 13 октября – святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;
- 14 октября – святой преподобной Параскевы Тарнавской; святых мучеников Назария и других;
- 15 октября – Святых Отцов VII Вселенского Собора; святого преподобного Евтимия Нового; святого преподобномученика Лукиана;
- 16 октября – святого мученика Лонгина, сотника;
- 17 октября – святого пророка Осии; святого преподобномученика Андрея Критского;
- 18 октября – святого апостола и евангелиста Луки;
- 19 октября – святого пророка Иоила; святого мученика Уара; святого преподобного Иоанна;
- 20 октября – святого великомученика Артемия;
- 21 октября – святого преподобного Иллариона Великого;
- 22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского;
- 23 октября – святого апостола Иакова;
- 24 октября – святого мученика Аретты и тех, кто с ним;
- 25 октября – святых мучеников Маркияна и Мартирия;
- 26 октября – святого великомученика Димитрия Мироточца;
- 27 октября – святого мученика Нестора; святых мучеников Капитолины и Еротииды;
- 28 октября – святых мучеников Терентия и Неонилы; святой мученицы Параскевы Пятницы;
- 29 октября – святой преподобномученицы Анастасии;
- 30 октября – святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его;
- 31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и других; святого мученика Эпимаха.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на сентябрь 2024 года.