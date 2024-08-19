Церковный календарь на сентябрь 2024 года: когда празднуем Рождество Богородицы и Воздвижения

Запомните даты двух великих церковных праздников, которые мы будем праздновать в первый месяц осени – Рождества Богородицы и Воздвижения Честного и Животворящего Креста.
Церковный календарь на сентябрь 2024 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в сентябре 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить даты празднования:
- 1 сентября – начало церковного года; святого преподобного Симеона Столбника и матери его ;
- 2 сентября – святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского;
- 3 сентября – святого священномученика Антима, епископа Никодимийского; святого преподобного Теоктиста;
- 4 сентября – святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца;
- 5 сентября – святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи ;
- 6 сентября – чудо архистратига Михаила; святых мучеников Евдоксия и тех, кто с ним ;
- 7 сентября – святого мученика Созонта ;
- 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы ;
- 9 сентября – святых праведных Иоакима и Анны; святого мученика Севериана;
- 10 сентября – святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
- 11 сентября – святой преподобной Теодоры Александрийской;
- 12 сентября – святого священномученика Автонома;
- 13 сентября – святого священномученика Корнилия;
- 14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня ;
- 15 сентября – святого великомученика Никиты;
- 16 сентября – святой великомученицы Евфимии;
- 17 сентября – святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви;
- 18 сентября – святого преподобного Евмения, епископа Гортинского;
- 19 сентября – святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта;
- 20 сентября – святого великомученика Евстратия и других; святых мучеников Михаила и Феодора;
- 21 сентября – святого апостола Кондрата;
- 22 сентября – святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы;
- 23 сентября – Зачатие святого Иоанна Крестителя ;
- 24 сентября – святой первомученицы и равноапостольной Текли ;
- 25 сентября – святой преподобной Евфросинии;
- 26 сентября – святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
- 27 сентября – святых мучеников Калистрата и жены его; святого преподобного Нила Гротафера;
- 28 сентября – святого исповедника Харитона; святого Вячеслава;
- 29 сентября – святого преподобного Кирияка отшельника;
- 30 сентября – святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на август 2024 года.