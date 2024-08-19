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Церковный календарь на сентябрь 2024 года: когда празднуем Рождество Богородицы и Воздвижения

Церковный календарь на сентябрь 2024 года: когда празднуем Рождество Богородицы и Воздвижения

Церковный календарь на сентябрь 2024 / Фото: Unsplash

Запомните даты двух великих церковных праздников, которые мы будем праздновать в первый месяц осени – Рождества Богородицы и Воздвижения Честного и Животворящего Креста.

Церковный календарь на сентябрь 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в сентябре 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить даты празднования:

  • 1 сентябряначало церковного года; святого преподобного Симеона Столбника и матери его ;
  • 2 сентября – святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского;
  • 3 сентября – святого священномученика Антима, епископа Никодимийского; святого преподобного Теоктиста;
  • 4 сентябрясвятого священномученика Вавилы, епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца;
  • 5 сентябрясвятого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи ;
  • 6 сентябрячудо архистратига Михаила; святых мучеников Евдоксия и тех, кто с ним ;
  • 7 сентябрясвятого мученика Созонта ;
  • 8 сентябряРождество Пресвятой Богородицы ;
  • 9 сентября – святых праведных Иоакима и Анны; святого мученика Севериана;
  • 10 сентября – святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
  • 11 сентября – святой преподобной Теодоры Александрийской;
  • 12 сентября – святого священномученика Автонома;
  • 13 сентября – святого священномученика Корнилия;
  • 14 сентябряВоздвижение Честного и Животворящего Креста Господня ;
Церковные праздники в сентябре 2024 года / © Unsplash
Церковные праздники в сентябре 2024 года / Фото: Unsplash
  • 15 сентября – святого великомученика Никиты;
  • 16 сентября – святой великомученицы Евфимии;
  • 17 сентября – святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви;
  • 18 сентября – святого преподобного Евмения, епископа Гортинского;
  • 19 сентября – святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта;
  • 20 сентября – святого великомученика Евстратия и других; святых мучеников Михаила и Феодора;
  • 21 сентября – святого апостола Кондрата;
  • 22 сентября – святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы;
  • 23 сентябряЗачатие святого Иоанна Крестителя ;
  • 24 сентябрясвятой первомученицы и равноапостольной Текли ;
  • 25 сентября – святой преподобной Евфросинии;
  • 26 сентября – святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
  • 27 сентября – святых мучеников Калистрата и жены его; святого преподобного Нила Гротафера;
  • 28 сентября – святого исповедника Харитона; святого Вячеслава;
  • 29 сентября – святого преподобного Кирияка отшельника;
  • 30 сентября – святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на август 2024 года.

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