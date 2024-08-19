Церковный календарь на сентябрь 2024 года: когда празднуем Рождество Богородицы и Воздвижения

Запомните даты двух великих церковных праздников, которые мы будем праздновать в первый месяц осени – Рождества Богородицы и Воздвижения Честного и Животворящего Креста.

Церковный календарь на сентябрь 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в сентябре 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить даты празднования:

1 сентября – начало церковного года; святого преподобного Симеона Столбника и матери его ;

– ; 2 сентября – святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского;

– святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского; 3 сентября – святого священномученика Антима, епископа Никодимийского; святого преподобного Теоктиста;

– святого священномученика Антима, епископа Никодимийского; святого преподобного Теоктиста; 4 сентября – святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца;

– епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца; 5 сентября – святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи ;

– ; 6 сентября – чудо архистратига Михаила; святых мучеников Евдоксия и тех, кто с ним ;

– ; 7 сентября – святого мученика Созонта ;

– ; 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы ;

– Рождество Пресвятой Богородицы ; 9 сентября – святых праведных Иоакима и Анны; святого мученика Севериана;

– святых праведных Иоакима и Анны; святого мученика Севериана; 10 сентября – святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;

– святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; 11 сентября – святой преподобной Теодоры Александрийской;

– святой преподобной Теодоры Александрийской; 12 сентября – святого священномученика Автонома;

– святого священномученика Автонома; 13 сентября – святого священномученика Корнилия;

– святого священномученика Корнилия; 14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня ;

Церковные праздники в сентябре 2024 года / Фото: Unsplash

15 сентября – святого великомученика Никиты;

– святого великомученика Никиты; 16 сентября – святой великомученицы Евфимии;

– святой великомученицы Евфимии; 17 сентября – святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви;

– святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви; 18 сентября – святого преподобного Евмения, епископа Гортинского;

– святого преподобного Евмения, епископа Гортинского; 19 сентября – святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта;

– святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта; 20 сентября – святого великомученика Евстратия и других; святых мучеников Михаила и Феодора;

– святого великомученика Евстратия и других; святых мучеников Михаила и Феодора; 21 сентября – святого апостола Кондрата;

– святого апостола Кондрата; 22 сентября – святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы;

– святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы; 23 сентября – Зачатие святого Иоанна Крестителя ;

– Зачатие святого Иоанна Крестителя ; 24 сентября – святой первомученицы и равноапостольной Текли ;

– ; 25 сентября – святой преподобной Евфросинии;

– святой преподобной Евфросинии; 26 сентября – святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

– святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова; 27 сентября – святых мучеников Калистрата и жены его; святого преподобного Нила Гротафера;

– святых мучеников Калистрата и жены его; святого преподобного Нила Гротафера; 28 сентября – святого исповедника Харитона; святого Вячеслава;

– святого исповедника Харитона; святого Вячеслава; 29 сентября – святого преподобного Кирияка отшельника;

– святого преподобного Кирияка отшельника; 30 сентября – святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на август 2024 года.