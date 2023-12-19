Церковный календарь на январь 2024 года: новые даты Василия, Крещения, Татьяны – важно запомнить

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь все важные религиозные праздники января изменили свои даты. Так Рождество украинцы теперь празднуют в конце декабря, а начинают год с праздника Василия.

Так в первый месяц года верующие будут праздновать день святого Василия или Обрезание Господне (1 января), Крещение или Богоявление (6 января), а также на январь переместился день памяти трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого (30) января).

Церковный календарь на январь 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в январе 2024 — новый календарь поможет запомнить все даты:

1 января — Обрезание Господне; святого Василия Великого (ранее 14 января) ;

— Обрезание Господне; святого Василия Великого (ранее 14 января) ; 2 января — предсвятие Богоявления, святого Сильвестра, папы Римского;

— предсвятие Богоявления, святого Сильвестра, папы Римского; 3 января — святого пророка Малахия и святого мученика Гордия ;

— святого пророка Малахия и святого мученика Гордия 4 января – собор 70-ти святых апостолов, преподобного Теоктиста игумена;

– собор 70-ти святых апостолов, преподобного Теоктиста игумена; 5 января — Крещенский Сочельник;

— Крещенский Сочельник; 6 января — Крещение Господне, или Богоявление (ранее 19 января) ;

— Крещение Господне, или Богоявление (ранее 19 января) ; 7 января — собор Святого Иоанна Крестителя;

— собор Святого Иоанна Крестителя; 8 января — преподобного Георгия;

— преподобного Георгия; 9 января — святого мученика Полиевкта;

— святого мученика Полиевкта; 10 января — святителя Григория Нисского; преподобного Маркияна;

— святителя Григория Нисского; преподобного Маркияна; 11 января — преподобного Феодосия Великого;

— преподобного Феодосия Великого; 12 января — святой мученицы Татьяны (ранее 25 января) ;

— святой мученицы Татьяны (ранее 25 января) ; 13 января — мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских;

— мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских; 14 января — ведение Богоявления; святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины;

— ведение Богоявления; святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины; 15 января – преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника; Новый церковный календарь на январь 2024 года / Фото: Unsplash

– преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника; 16 января — поклонение честным веригам апостола Петра;

— поклонение честным веригам апостола Петра; 17 января — преподобного Антония Великого;

— преподобного Антония Великого; 18 января — святых Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских;

— святых Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских; 19 января — преподобного Макария Великого, Египетского;

— преподобного Макария Великого, Египетского; 20 января — преподобного Евтимия Великого;

— преподобного Евтимия Великого; 21 января — преподобного Максима-Исповедника;

— преподобного Максима-Исповедника; 22 января — святого апостола Тимофея;

— святого апостола Тимофея; 23 января – священномучеников Климента и Агафангела;

– священномучеников Климента и Агафангела; 24 января — преподобной Ксении Римлянки;

— преподобной Ксении Римлянки; 25 января — святого Григория Богослова;

— святого Григория Богослова; 26 января — преподобных Ксенофонта и Марии;

— преподобных Ксенофонта и Марии; 27 января — перенос мощей святого Иоанна Златоустого;

— перенос мощей святого Иоанна Златоустого; 28 января — преподобного Ефрема Сирийца;

— преподобного Ефрема Сирийца; 29 января — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца;

— перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца; 30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого (ранее 12 февраля) ;

— трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого (ранее 12 февраля) ; 31 января – святых бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на декабрь 2023 года.