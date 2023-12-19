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Церковный календарь на январь 2024 года: новые даты Василия, Крещения, Татьяны – важно запомнить

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
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Церковный календарь на январь 2024 года: новые даты Василия, Крещения, Татьяны – важно запомнить

Церковный календарь на январь 2024 года / Фото: Unsplash

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь все важные религиозные праздники января изменили свои даты. Так Рождество украинцы теперь празднуют в конце декабря, а начинают год с праздника Василия.

Так в первый месяц года верующие будут праздновать день святого Василия или Обрезание Господне (1 января), Крещение или Богоявление (6 января), а также на январь переместился день памяти трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого (30) января).

Церковный календарь на январь 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в январе 2024 — новый календарь поможет запомнить все даты:

  • 1 январяОбрезание Господне; святого Василия Великого (ранее 14 января) ;
  • 2 января — предсвятие Богоявления, святого Сильвестра, папы Римского;
  • 3 января — святого пророка Малахия и святого мученика Гордия ;
  • 4 января – собор 70-ти святых апостолов, преподобного Теоктиста игумена;
  • 5 января — Крещенский Сочельник;
  • 6 январяКрещение Господне, или Богоявление (ранее 19 января) ;
  • 7 января — собор Святого Иоанна Крестителя;
  • 8 января — преподобного Георгия;
  • 9 января — святого мученика Полиевкта;
  • 10 января — святителя Григория Нисского; преподобного Маркияна;
  • 11 января — преподобного Феодосия Великого;
  • 12 январясвятой мученицы Татьяны (ранее 25 января) ;
  • 13 января — мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских;
  • 14 января — ведение Богоявления; святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины;
  • 15 января – преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;
    Новый церковный календарь на январь 2024 года / © Unsplash
    Новый церковный календарь на январь 2024 года / Фото: Unsplash
  • 16 января — поклонение честным веригам апостола Петра;
  • 17 января — преподобного Антония Великого;
  • 18 января — святых Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских;
  • 19 января — преподобного Макария Великого, Египетского;
  • 20 января — преподобного Евтимия Великого;
  • 21 января — преподобного Максима-Исповедника;
  • 22 января — святого апостола Тимофея;
  • 23 января – священномучеников Климента и Агафангела;
  • 24 января — преподобной Ксении Римлянки;
  • 25 января — святого Григория Богослова;
  • 26 января — преподобных Ксенофонта и Марии;
  • 27 января — перенос мощей святого Иоанна Златоустого;
  • 28 января — преподобного Ефрема Сирийца;
  • 29 января — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца;
  • 30 январятрех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого (ранее 12 февраля) ;
  • 31 января – святых бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на декабрь 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
355
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