Церковный календарь на январь 2024 года: новые даты Василия, Крещения, Татьяны – важно запомнить

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь все важные религиозные праздники января изменили свои даты. Так Рождество украинцы теперь празднуют в конце декабря, а начинают год с праздника Василия.
Так в первый месяц года верующие будут праздновать день святого Василия или Обрезание Господне (1 января), Крещение или Богоявление (6 января), а также на январь переместился день памяти трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого (30) января).
Церковный календарь на январь 2024 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в январе 2024 — новый календарь поможет запомнить все даты:
- 1 января — Обрезание Господне; святого Василия Великого (ранее 14 января) ;
- 2 января — предсвятие Богоявления, святого Сильвестра, папы Римского;
- 3 января — святого пророка Малахия и святого мученика Гордия ;
- 4 января – собор 70-ти святых апостолов, преподобного Теоктиста игумена;
- 5 января — Крещенский Сочельник;
- 6 января — Крещение Господне, или Богоявление (ранее 19 января) ;
- 7 января — собор Святого Иоанна Крестителя;
- 8 января — преподобного Георгия;
- 9 января — святого мученика Полиевкта;
- 10 января — святителя Григория Нисского; преподобного Маркияна;
- 11 января — преподобного Феодосия Великого;
- 12 января — святой мученицы Татьяны (ранее 25 января) ;
- 13 января — мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских;
- 14 января — ведение Богоявления; святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины;
- 15 января – преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;
- 16 января — поклонение честным веригам апостола Петра;
- 17 января — преподобного Антония Великого;
- 18 января — святых Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских;
- 19 января — преподобного Макария Великого, Египетского;
- 20 января — преподобного Евтимия Великого;
- 21 января — преподобного Максима-Исповедника;
- 22 января — святого апостола Тимофея;
- 23 января – священномучеников Климента и Агафангела;
- 24 января — преподобной Ксении Римлянки;
- 25 января — святого Григория Богослова;
- 26 января — преподобных Ксенофонта и Марии;
- 27 января — перенос мощей святого Иоанна Златоустого;
- 28 января — преподобного Ефрема Сирийца;
- 29 января — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца;
- 30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого (ранее 12 февраля) ;
- 31 января – святых бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на декабрь 2023 года.