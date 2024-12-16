Церковный календарь на январь 2025 года: когда Василия Великого, Богоявления и Трех святых

Запомните даты великих церковных праздников, которые мы будем праздновать в начале нового 2025 года, в январе – когда святого Василия Великого, Богоявления Господне и Трех святых по новому календарю?
Церковный календарь на январь 2025 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в январе 2025 – календарь по дням начала нового года:
- 1 января – святого Василия Великого ;
- 2 января – святого папы Сильвестра;
- 3 января – святого пророка Малахии; святого мученика Гордия;
- 4 января – собор святых 70-ти апостолов; святого преподобного Теоктиста;
- 5 января – святых мучеников Теопемпта и Теоны;
- 6 января – Богоявление Господне (Крещение) ;
- 7 января – собор святого Иоанна Крестителя;
- 8 января – святого преподобного Юрия; святого исповедника Эмилиана; святой преподобной Домники;
- 9 января – святого мученика Полиевкта;
- 10 января – святых пратулинских мучеников; святого Григория; святого преподобного Маркияна;
- 11 января – святого преподобного Теодосия Великого;
- 12 января – святой мученицы Татьяны;
- 13 января – святых мучеников Ермила и Стратоника;
- 14 января – святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины;
- 15 января – святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;
- 16 января – поклон честным оковам святого апостола Петра;
- 17 января – святого преподобного Антония Великого;
- 18 января – святых Анатасия и Кирилла, архиепископов Александрийских;
- 19 января – святого преподобного Макария Египетского;
- 20 января – святого преподобного Евтимия Великого;
- 21 января – святого исповедника Максима; святого мученика Неофита;
- 22 января – святого апостола Тимофея; святого преподобного мученика Анастасия Персидского;
- 23 января – святого священномученика Климента; святого мученика Агатангела;
- 24 января – святой преподобной Ксении Римлянки;
- 25 января – святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского;
- 26 января – святых преподобных Ксенофонта и Марии;
- 27 января – перенесение мощей святого Иоанна Златоустого;
- 28 января – святого преподобного Ефрема Сирийца;
- 29 января – перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца;
- 30 января – Трех святых: Василия Великого, Иоанна Богослова и Иоанна Златоустого ;
- 31 января – святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре в декабре 2024 года.