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Церковный календарь на январь 2025 года: когда Василия Великого, Богоявления и Трех святых

Церковный календарь на январь 2025 года: когда Василия Великого, Богоявления и Трех святых

Церковный календарь на январь 2025 года / Фото: pixabay.com

Запомните даты великих церковных праздников, которые мы будем праздновать в начале нового 2025 года, в январе – когда святого Василия Великого, Богоявления Господне и Трех святых по новому календарю?

Церковный календарь на январь 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в январе 2025 – календарь по дням начала нового года:

  • 1 январясвятого Василия Великого ;
  • 2 января – святого папы Сильвестра;
  • 3 января – святого пророка Малахии; святого мученика Гордия;
  • 4 января – собор святых 70-ти апостолов; святого преподобного Теоктиста;
  • 5 января – святых мучеников Теопемпта и Теоны;
  • 6 январяБогоявление Господне (Крещение) ;
  • 7 января – собор святого Иоанна Крестителя;
  • 8 января – святого преподобного Юрия; святого исповедника Эмилиана; святой преподобной Домники;
  • 9 января – святого мученика Полиевкта;
  • 10 января – святых пратулинских мучеников; святого Григория; святого преподобного Маркияна;
  • 11 января – святого преподобного Теодосия Великого;
  • 12 января – святой мученицы Татьяны;
  • 13 января – святых мучеников Ермила и Стратоника;
  • 14 января – святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины;
  • 15 января – святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;
Церковные праздники в январе 2025: по дням / © Pexels
Церковные праздники в январе 2025: по дням / Фото: Pexels
  • 16 января – поклон честным оковам святого апостола Петра;
  • 17 января – святого преподобного Антония Великого;
  • 18 января – святых Анатасия и Кирилла, архиепископов Александрийских;
  • 19 января – святого преподобного Макария Египетского;
  • 20 января – святого преподобного Евтимия Великого;
  • 21 января – святого исповедника Максима; святого мученика Неофита;
  • 22 января – святого апостола Тимофея; святого преподобного мученика Анастасия Персидского;
  • 23 января – святого священномученика Климента; святого мученика Агатангела;
  • 24 января – святой преподобной Ксении Римлянки;
  • 25 января – святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского;
  • 26 января – святых преподобных Ксенофонта и Марии;
  • 27 января – перенесение мощей святого Иоанна Златоустого;
  • 28 января – святого преподобного Ефрема Сирийца;
  • 29 января – перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца;
  • 30 январяТрех святых: Василия Великого, Иоанна Богослова и Иоанна Златоустого ;
  • 31 января – святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре в декабре 2024 года.

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