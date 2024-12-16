Церковный календарь на январь 2025 года: когда Василия Великого, Богоявления и Трех святых

Запомните даты великих церковных праздников, которые мы будем праздновать в начале нового 2025 года, в январе – когда святого Василия Великого, Богоявления Господне и Трех святых по новому календарю?

Церковный календарь на январь 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в январе 2025 – календарь по дням начала нового года:

1 января – святого Василия Великого ;

– святого Василия Великого ; 2 января – святого папы Сильвестра;

– святого папы Сильвестра; 3 января – святого пророка Малахии; святого мученика Гордия;

– святого пророка Малахии; святого мученика Гордия; 4 января – собор святых 70-ти апостолов; святого преподобного Теоктиста;

– собор святых 70-ти апостолов; святого преподобного Теоктиста; 5 января – святых мучеников Теопемпта и Теоны;

– святых мучеников Теопемпта и Теоны; 6 января – Богоявление Господне (Крещение) ;

– Богоявление Господне (Крещение) ; 7 января – собор святого Иоанна Крестителя;

– собор святого Иоанна Крестителя; 8 января – святого преподобного Юрия; святого исповедника Эмилиана; святой преподобной Домники;

– святого преподобного Юрия; святого исповедника Эмилиана; святой преподобной Домники; 9 января – святого мученика Полиевкта;

– святого мученика Полиевкта; 10 января – святых пратулинских мучеников; святого Григория; святого преподобного Маркияна;

– святых пратулинских мучеников; святого Григория; святого преподобного Маркияна; 11 января – святого преподобного Теодосия Великого;

– святого преподобного Теодосия Великого; 12 января – святой мученицы Татьяны;

– святой мученицы Татьяны; 13 января – святых мучеников Ермила и Стратоника;

– святых мучеников Ермила и Стратоника; 14 января – святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины;

– святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины; 15 января – святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;

Церковные праздники в январе 2025: по дням / Фото: Pexels

16 января – поклон честным оковам святого апостола Петра;

– поклон честным оковам святого апостола Петра; 17 января – святого преподобного Антония Великого;

– святого преподобного Антония Великого; 18 января – святых Анатасия и Кирилла, архиепископов Александрийских;

– святых Анатасия и Кирилла, архиепископов Александрийских; 19 января – святого преподобного Макария Египетского;

– святого преподобного Макария Египетского; 20 января – святого преподобного Евтимия Великого;

– святого преподобного Евтимия Великого; 21 января – святого исповедника Максима; святого мученика Неофита;

– святого исповедника Максима; святого мученика Неофита; 22 января – святого апостола Тимофея; святого преподобного мученика Анастасия Персидского;

– святого апостола Тимофея; святого преподобного мученика Анастасия Персидского; 23 января – святого священномученика Климента; святого мученика Агатангела;

– святого священномученика Климента; святого мученика Агатангела; 24 января – святой преподобной Ксении Римлянки;

– святой преподобной Ксении Римлянки; 25 января – святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского;

– святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского; 26 января – святых преподобных Ксенофонта и Марии;

– святых преподобных Ксенофонта и Марии; 27 января – перенесение мощей святого Иоанна Златоустого;

– перенесение мощей святого Иоанна Златоустого; 28 января – святого преподобного Ефрема Сирийца;

– святого преподобного Ефрема Сирийца; 29 января – перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца;

– перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца; 30 января – Трех святых: Василия Великого, Иоанна Богослова и Иоанна Златоустого ;

– Трех святых: Василия Великого, Иоанна Богослова и Иоанна Златоустого ; 31 января – святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре в декабре 2024 года.