Частный детектив рассказал, как понять, что партнер вам изменяет

Если ваш любимый человек изменил свое поведение, ваши отношения уже не такие, как раньше, может быть, появился еще кто-то. Рассказываем, какие ключевые признаки того, что у вашего партнера могут быть отношения с кем-то другим.

Как "почувствовать", что партнер вам изменяет: объяснение частного детектива

Мобильный телефон. Если ваш партнер носит телефон с собой, кладет экраном вниз, не читает при вас сообщения, это может быть признаком предательства. Также следует обратить внимание на то, не был ли изменен пароль.

Если ваш партнер носит телефон с собой, кладет экраном вниз, не читает при вас сообщения, это может быть признаком предательства. Также следует обратить внимание на то, не был ли изменен пароль. Ваш партнер потерял к вам интерес. Он больше не проводит с вами свободное время, пытается избегать совместных походов в магазин, рестораны или на прогулки. У вас больше не спрашивают, как ваши дела, что нового произошло за день и сами ничего не рассказывают. Партнеры-изменники пытаются не говорить о своих делах, избегают прямых вопросов о планах на ближайшие дни, потому что потом будет трудно вспомнить всю ложь в деталях. Поэтому о своих делах они стараются вообще ничего не говорить.

Он больше не проводит с вами свободное время, пытается избегать совместных походов в магазин, рестораны или на прогулки. У вас больше не спрашивают, как ваши дела, что нового произошло за день и сами ничего не рассказывают. Партнеры-изменники пытаются не говорить о своих делах, избегают прямых вопросов о планах на ближайшие дни, потому что потом будет трудно вспомнить всю ложь в деталях. Поэтому о своих делах они стараются вообще ничего не говорить. Смена сексуального желания. Здесь могут быть две крайности. Ваш партнер вдруг теряет всякий интерес к близости с вами или, наоборот, из-за чувства вины становится жадным к сексу, чтобы скрыть измену.

Здесь могут быть две крайности. Ваш партнер вдруг теряет всякий интерес к близости с вами или, наоборот, из-за чувства вины становится жадным к сексу, чтобы скрыть измену. Он стал придирчивым. Если ваш партнер ко всему придирается, постоянно обвиняет вас в том, что вы делаете что-то не так, это также может означать измену. Чтобы избавиться от нервного напряжения от сокрытия правды, предатели часто пытаются убедить себя в том, что проблема не в них, а в партнере, которому изменяют.

Читайте также:

Или грех экономить на своей жене: что говорит священник

О чем нельзя спрашивать своих детей-подростков, чтобы не испортить с ними отношения

О каких привычках нужно забыть после 30 навсегда, чтобы прожить долгую счастливую жизнь