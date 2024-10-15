Частный детектив рассказал, как понять, что партнер вам изменяет

Детектив, "специализирующийся" на супружеской измене, объяснил, как можно "почувствовать", что партнер имеет отношения на стороне.
Если ваш любимый человек изменил свое поведение, ваши отношения уже не такие, как раньше, может быть, появился еще кто-то. Рассказываем, какие ключевые признаки того, что у вашего партнера могут быть отношения с кем-то другим.
Как "почувствовать", что партнер вам изменяет: объяснение частного детектива
- Мобильный телефон. Если ваш партнер носит телефон с собой, кладет экраном вниз, не читает при вас сообщения, это может быть признаком предательства. Также следует обратить внимание на то, не был ли изменен пароль.
- Ваш партнер потерял к вам интерес. Он больше не проводит с вами свободное время, пытается избегать совместных походов в магазин, рестораны или на прогулки. У вас больше не спрашивают, как ваши дела, что нового произошло за день и сами ничего не рассказывают. Партнеры-изменники пытаются не говорить о своих делах, избегают прямых вопросов о планах на ближайшие дни, потому что потом будет трудно вспомнить всю ложь в деталях. Поэтому о своих делах они стараются вообще ничего не говорить.
- Смена сексуального желания. Здесь могут быть две крайности. Ваш партнер вдруг теряет всякий интерес к близости с вами или, наоборот, из-за чувства вины становится жадным к сексу, чтобы скрыть измену.
- Он стал придирчивым. Если ваш партнер ко всему придирается, постоянно обвиняет вас в том, что вы делаете что-то не так, это также может означать измену. Чтобы избавиться от нервного напряжения от сокрытия правды, предатели часто пытаются убедить себя в том, что проблема не в них, а в партнере, которому изменяют.
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