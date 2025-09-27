Часы переводят на зимнее время: как это пережить

В Украине переведут стрелки часов на зимнее время / © Pixabay

Смена времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а в последнее воскресенье октября — на зимнее. То есть, в 03:00 ночи нужно будет передвинуть стрелку часов на 04:00.

Противники перевода часов настаивают на том, что в наше время эта процедура утратила всякий смысл. Кроме того, она наносит вред человеческому организму. Особенно тяжело переход на зимнее время переживают дети и пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями. Так как у каждого человека вырабатываются свои биоритмы, для их изменения требуется некоторое время.

Кроме того, перевод часов может усугубить самочувствие, нарушив биологические ритмы человека.

Среди признаков плохого самочувствия в период перевода времени:

усталость

потеря концентрации

несвоевременный аппетит

дискомфорт желудочно-кишечного тракта

обострение сердечно-сосудистых проблем

частая смена настроения

Что нужно делать:

В эти дни следует попытаться минимизировать психологическое давление, смягчить свой график и не планировать ничего важного, поскольку могут быть нюансы с концентрацией внимания.

Следует следить, чтобы не было дефицита сна, уменьшить физическую активность и больше отдыхать.

Также стоит учитывать циркадные ритмы, в частности у нас есть окно, когда производится больше всего мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Если упустить это время и продолжать активность, количество этого гормона падает и человеку труднее уснуть. Если он и засыпает, то сон будет более поверхностным, чувствительным. В общем, для взрослых рекомендация идти спать не позже 23.00 часов. Если мы говорим о детях, то в зависимости от возраста от 18-19.00 часов до 21.00. Для школьников — до 22.00.

Напомним, что Украина входит в список из 70 стран мира, где весной и осенью традиционно переводят стрелки часов. А у 120 стран такой практики нет.