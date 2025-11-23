Часы, зафиксировавшие время затопления "Титаника", продали за невероятную сумму

Часы из "Титаника" / © Henry Aldridge and Son

Золотые карманные часы, которые остановились в момент затопления «Титаника», продали за рекордные 1,78 миллиона фунтов стерлингов (2,3 млн долларов).

Об этом сообщает издание Metro.

Карманные часы Jules Jurgensen весом 18 карат являются самым ценным экспонатом среди памятных вещей, связанных с крушением «Титаника», который когда-либо продавался.

Его продали в субботу, 22 ноября, через аукционный дом Henry Aldridge and Son Auctioneers в Девайзесе в британском графстве Уилтшир.

Эти часы были подарком состоятельному пассажиру лайнера Исидору Штраусу на 43-й день рождения от его жены Иды, о чем свидетельствуют выгравированные на них инициалы. Они передавались из поколения в поколение семьи Штраус, в частности принадлежали правнуку Исидора Кеннету Голлистеру Штраусу, который отремонтировал часы и восстановил их механизм.

Эта пара относится к самым известным пассажирам корабля, изображенных в фильме Джеймса Кэмерона 1997 года, где они держат друг друга в объятиях в постели, когда корабль тонет.

На самом же деле их в последний раз видели, когда они сидели вместе на шезлонгах, держась за руки.

Часы остановились, когда огромный корабль затонул в 2:20 ночи 14 апреля 1912 года. Тогда были затоплены все палубы, поэтому часы больше не могли оставаться сухими.

Менее чем за три часа до этого «непотопляемый» корабль столкнулся с огромным айсбергом по дороге из Саутгемптона в Нью-Йорк, так и не достигнув пункта назначения.

Общее количество жертв неизвестно, но достигает более 1500. Тело Исидора, совладельца универмага Macy’s, было найдено в течение нескольких дней после катастрофы, как и его часы, которые вернули его семье.

Тело его жены так и не нашли, но считается, что она отказалась от места в спасательной шлюпке, чтобы остаться с мужем.

Ее праправнучка Джессика Штраус рассказала, что Иде предложили место на спасательной шлюпке №8, но она отказалась плыть сама.

«Им было за 60, они были вместе много-много лет и имели нескольких общих детей. Ида не хотела идти без мужа. Исидору предложили место в другой спасательной лодке, но он решил не идти без нее. Он умолял ее сесть, а она вернулась и сказала ему: „Исидор, мы вместе столько лет. Куда идешь ты, туда и я“, — рассказала историю гибели пары их дальняя родственница.

Напомним, ранее сообщалось, что трагедия с батискафом OceanGate, которая произошла во время экспедиции к обломкам «Титаника», не остановила желающих посетить легендарный затонувший корабль. Несмотря на катастрофу, которая унесла жизни пяти человек, инсайдеры сообщают, что неизвестный миллиардер планирует собственную тайную поездку к месту гибели судна.