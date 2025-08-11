Японский чай матча / © pexels.com

Мировой спрос на японский чай матча — ярко-зеленый порошок, ставший модным напитком — резко вырос. Этому способствовали инфлюенсеры из TikTok и бум туризма в Японии. Результат — дефицит и бешеный рост цен, который ощущается даже на родине чая. Ситуация обостряется.

Об этом сообщает The Washington Post.

Что такое матча и какие причины дефицита?

Матча — это порошок, который изготавливают из измельченных листьев зеленого чая, выращенного в тени. Хотя традиционно его использовали для чайных церемоний, теперь матча стала ингредиентом для латте, мороженого, десертов и даже косметики.

Сегодня матча переживает настоящий бум. Инфлюенсеры в соцсетях активно рассказывают о ее пользе и уникальном вкусе умами, привлекая новых потребителей. В то же время поток туристов в Японию только усиливает ажиотаж. Многие магазины вынуждены ограничивать продажи, чтобы хоть как-то справиться с огромным спросом.

Помимо роста спроса, производители столкнулись и с климатическими проблемами. Как рассказал СЕО Matcha.com Андре Фашиола, из-за аномальной жары в Японии в этом году урожайность чая снизилась на 20%.

Несмотря на это, его компания демонстрирует впечатляющие темпы роста продаж — 940% за последние четыре года.

«Мы могли бы продать вдвое больше, чем получаем», — признается Фашиола.

Самой большой проблемой является нехватка матчи самого высокого качества — так называемой ceremonial grade. Ее выращивают в тени, собирают вручную и измельчают на каменных жерновах. Такая матча стоит дорого (от 30 до 100 долл. за 30 г) и предназначена для употребления без добавок. Но сейчас ее активно используют для латте, что только усиливает дефицит.

Цены на матчу растут, но не все это показывают

Крупные сети вроде Starbucks имеют достаточные запасы матчи, поэтому не прогнозируют перебоев. Однако малые кофейни и производители уже сталкиваются с задержками поставок и ростом закупочных цен.

Кроме дефицита, на цену матчи влияет и торговое соглашение между США и Японией, установившее 15% пошлину на японский импорт. Некоторые поставщики, чтобы избежать «ценового шока» для покупателей, просто снижают качество смесей, тогда как другие уже подняли цены вдвое или втрое.

К слову, самым полезным чаем в мире признано масалу. Это — традиционный индийский напиток, который решает сразу несколько проблем со здоровьем, когда налаживает правильную работу всех систем организма.