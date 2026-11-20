Чай может быть полезен для сердца / © pexels.com

Реклама

Регулярное употребление чая может быть связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако потенциальная польза зависит от того, как именно его пить. В частности, исследователи обнаружили более высокий риск среди тех, кто предпочитает очень горячий напиток.

Об этом пишет издание Egeszseg Kalauz со ссылкой на масштабное исследование с участием почти 486 тысяч взрослых жителей Китая. За состоянием здоровья участников наблюдали в среднем более девяти лет.

Реклама

По результатам анализа, среди людей, регулярно употреблявших чай, относительный риск сердечно-сосудистых заболеваний был примерно на 11% ниже, чем среди тех, кто не имел такой привычки. В то же время исследователи подчеркивают, что речь идет о статистической связи, а не о доказательстве того, что чай непосредственно предотвращает заболевания.

Реклама

Почему важно не пить чай слишком горячим

Один из самых интересных выводов исследования касается температуры напитка. У людей, которые пили обжигающе горячий чай, отмечался более высокий сердечно-сосудистый риск.

Точного температурного предела, при превышении которого напиток может представлять опасность, исследователи не установили. Однако практический совет прост: свежезаваренному чаю следует дать остыть до комфортной температуры. Если напиток обжигает рот, лучше не торопиться с первым глотком.

Какой чай и в каком количестве пить

Исследование также показало, что чай средней крепости ассоциировался с лучшими показателями, а связь со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний была более выраженной для черного чая, чем для зеленого.

Наименьший риск среди тех, кто регулярно пьет чай, наблюдался у тех, кто выпивал примерно шесть-восемь чашек в день. Впрочем, это не означает, что такое количество является универсальной рекомендацией. Важно учитывать крепость заваривания, содержание кофеина и индивидуальную реакцию организма.

Реклама

Кроме того, исследователи предостерегают от чрезмерного употребления кофеина, особенно во второй половине дня, поскольку он может ухудшать сон. Не стоит также забывать о сахаре и сиропах, которые добавляют в напиток.

Результаты исследования не превращают чай в средство профилактики или лечения сердечных заболеваний. Однако для тех, кто любит этот напиток, умеренное употребление чая при комфортной температуре, без избытка подсластителей и с учётом собственной чувствительности к кофеину может стать частью здорового образа жизни.

Напомним, что утренний кофе помогает быстро проснуться, однако после прилива энергии может наступить усталость. Черный чай действует иначе иможет стать альтернативой для тех, кто плохо переносит кофеин.

Новости партнеров