Чем помыть окна, чтобы долго были чистыми / © Freepik

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Мытье окон — дело очень хлопотное, особенно летом, когда на стекле постоянно появляются следы от пыли, дождей и насекомых. Но существует простой способ, который поможет сохранить чистоту окон без частой уборки. Все, что нужно для этого, это обычный глицерин из аптеки. Это копеечное средство создает защитную пленку на стекле, которая надолго сохранит прозрачность и безупречную чистоту.

Как работает глицерин на окнах

Глицерин образует на стеклянной поверхности тонкую невидимую пленку, которая отталкивает воду и разнообразные загрязнения. А капли дождя будут легко скатываться вниз, не оставляя разводов.

Как правильно использовать средство для мытья окон

В литре теплой воды растворите чайную ложку глицерина. Перелейте жидкость в бутылку с распылителем. Нанесите на вымытое стекло. Разотрите средство салфеткой из микрофибры. Чтобы придать окнам идеальный блеск, после процедуры протрите стекло бумажным полотенцем.

Почему этот метод действительно эффективен

Экономный: бутылочка глицерина стоит до 20 грн.

Безопасный: не содержит токсичных веществ, подходит для семей с детьми и домашними питомцами.

Долговременный результат: эффект чистоты сохраняется до нескольких месяцев.

Универсальная: подходит не только для окон, но и для зеркал и стеклянных перегородок в ванной.