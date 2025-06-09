Чем обработать смородину, чтобы ягоды были сладкими

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Рассказываем, чем обработать смородиновые кусты, чтобы ягоды выросли крупными, сладкими и сочными, и защитить растение от опасных насекомых-вредителей.

Какая польза борной кислоты для смородины: об этом следует знать

Многие используют для обработки кустов древесный пепел. Да, эта органика очень полезна для растений, потому что имеет кучу минералов, а также отпугивает тлю и других вредителей. Однако есть более эффективное средство, которое, в отличие от пепла, не просто отпугивает насекомых, а делает кусты более устойчивыми к повреждениям — тли становится труднее проникнуть в крепкие листья. Это борная кислота, которая имеет несколько важных преимуществ для кустов смородины. А именно:

Защищает смородину от атак паутинного клеща и тли.

Питает кусты, помогает формированию крупных ягод.

Способствует усвоению кальция, делает завязи крепче, а ягоды — слаще и сочнее.

Укрепляет листья, делает его менее привлекательным для тли.

Как приготовить раствор для обработки кустов смородины. Ингредиенты:

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1 чайная ложка борной кислоты;

10 литров теплой воды;

3 кристаллика марганцовки.

Способ приготовления и обработки. Хорошо растворите все компоненты и дайте раствориться настояться час. Обработку лучше всего проводить методом поливки или опрыскивания. Чтобы не попеклись листья смородины, кусты нужно поливать утром или вечером, когда нет палящих солнечных лучей.

За сезон необходимо проводить три обработки:

1. Когда начинают распускаться почки.

2. Во время активного цветения.

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3. При формировании ягод.