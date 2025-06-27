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Чайная ложка удобрения — и фиалка будет цвести круглый год: советы профессиональных флористов
Горшки с фиалками стоят практически на каждом подоконнике тех, кто любит комнатные цветы. Ведь эти многолетние растения могут превратить даже самый простой интерьер в уютный цветущий уголок.
Если вы хотите, чтобы ваши фиалки цвели не несколько недель, а в течение всего года, важно знать несколько секретов. Простые рекомендации флористов помогут стимулировать непрерывное цветение этих прекрасных цветов.
Как стимулировать непрерывное цветение фиалок с помощью подручных средств
Лавровый лист — это не только самая популярная специя, но и прекрасная подкормка для комнатных растений. Он обладает мощными антисептическими, фунгицидными и иммуностимулирующими свойствами. Лавровые листья обеззараживают почву, отпугивают вредителей — мошек и нематод, активизируют рост корней, что прямо влияет на количество бутонов, а также стимулируют образование новых цветоносов. Измельчите 2 лавровых листа и осторожно смешайте с верхним слоем земли в горшке. Подпитывать фиалку лавровыми листьями нужно только раз в 3 месяца, чтобы избежать перенасыщения грунта эфирными маслами.
Цитрусовая кожура — естественное удобрение для обильного цветения. Она содержат калий, стимулирующий формирование бутонов. Витамин С, укрепляющий клетки растения. Кальций и магний помогают наростить зеленую массу. Высушите шкурки лимона или апельсина, измельчите их и добавляйте по чайной ложке под корень фиалки раз в месяц. Это поможет продлить период ее цветения.