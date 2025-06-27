Лавровый лист — это не только самая популярная специя, но и прекрасная подкормка для комнатных растений. Он обладает мощными антисептическими, фунгицидными и иммуностимулирующими свойствами. Лавровые листья обеззараживают почву, отпугивают вредителей — мошек и нематод, активизируют рост корней, что прямо влияет на количество бутонов, а также стимулируют образование новых цветоносов. Измельчите 2 лавровых листа и осторожно смешайте с верхним слоем земли в горшке. Подпитывать фиалку лавровыми листьями нужно только раз в 3 месяца, чтобы избежать перенасыщения грунта эфирными маслами.