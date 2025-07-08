Чего боится хвощ / © Pixabay

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Хвощ является многолетним растением, которое чем-то похоже на небольшую елку. Она отличается полыми жесткими стеблями. Самая большая проблема заключается в том, что корни хвоща проникают в глубь на полтора метра, образуя под землей густую сеть. Хвощ постоянно впитывает питательные вещества, которые необходимы огородным культурам, выделяя при этом компоненты, мешающие другим растениям расти.

Как понять, что на огороде завелся хвощ

Если вы заметили на своем огороде довольно жесткие стебли, внешне напоминающие бамбук или елку, имеющие листики, похожие на иголки, вероятно, это именно хвощ. Обычно это растение любит расти во влажной тяжелой почве в полутени.

Как только увидели первые признаки хвоща, следует сразу начинать борьбу с ним. Он очень быстро может распространиться по всему участку, и тогда бороться с ним будет гораздо труднее.

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Как избавиться от хвоща на грядках

Есть проверенные народные способы, которые посодействуют вам избавиться на грядках этого сорняка:

Уксус и соль — раствор высушивает наземную часть растения, но не может повлиять на корни. Для смеси приготовьте 100 г соли и 1 л 9% уксуса. Пищевая сода — она изменяет уровень кислотности, поэтому почва становится невыносимой для сорняка. Для раствора нужно взять 10 л воды и 100 г соды.

Какие растения являются конкурентами хвоща

Эффективным методом борьбы с хвощом является высадка растений, которые являются для него конкурентными. Они выделяют из корней вещества, подавляющие рост сорняка. Особое внимание следует обратить на горчицу и люцерну.