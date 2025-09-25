Чего категорически нельзя делать начинающим за рулем: советы инструктора

Что категорически нельзя делать за рулем

Первые недели и месяцы за рулем — это время максимальной концентрации и обучения. Начинающие водители часто допускают типичные ошибки, которые могут иметь серьезные последствия. Инструкторы выделяют несколько категоричных «нет», которые могут спасти жизнь в критический момент.

Категорический запрет: резко выкручивать руль в экстренной ситуации

В момент опасности на дороге, когда кто-то внезапно подрезает, выезжает навстречу или даже выбегает животное, первая реакция многих водителей, особенно начинающих, это страх.

Страх толкает на импульсивные действия — резко крутить руль в сторону, пытаясь убежать от угрозы. Но именно это — самое опасное, что можно сделать.

Резкое отклонение от курса в стрессовой ситуации почти всегда происходит без точного расчета. Вы не успеваете оценить, что находится слева или справа — бордюр, столб, другая машина или пешеход. Избежав одной угрозы, можно попасть в еще большую.

Что делать? Чрезвычайно важно, чтобы водитель, даже испытывая страх, хранил руль в прямом положении и тормозил по прямой линии, подчеркивает странская инструктор по вождению с 25-летним стажем Татьяна Могилецка . Прямая линия — это контроль, это предсказуемость, это шанс избежать аварии без лишних рисков. Даже системы безопасности автомобиля, таких как ABS или ESP, эффективнее всего работают, когда авто движется прямо.

Не сокращайте безопасную дистанцию

Начинающие часто недостаточно чувствуют скорость и тормозной путь. Категорически нельзя ехать слишком близко к автомобилю впереди, особенно по городу или на высокой скорости. Всегда соблюдайте правила «трех секунд» (или «двух корпусов»), чтобы иметь достаточно времени для реакции и торможения, если впереди кто-то резко остановится.

Не «убивайте» педаль тормоза

В панике новички часто резко вжимают педаль тормоза в пол (так называемое «паническое торможение»). Хотя современные системы ABS предотвращают блокировку колес, такое резкое давление может привести к потере контроля над автомобилем. Старайтесь приучать себя к плавному, но решительному нажатию.

Игнорирование «слепых зон»

Использовать только центральное зеркало заднего вида — недопустимая ошибка. Каждый автомобиль имеет слепые зоны (области, невидимые в зеркалах), особенно при перестроении.

Категорически нельзя изменять полосу движения, не бросив быстрого взгляда через плечо в направлении поворота. Это короткое движение головы может спасти от столкновения с мотоциклистом или автомобилем, который двигается немного сзади и сбоку.

Отвлечение на гаджеты и второстепенные вещи

Любое действие, отвлекающее ваш взгляд от дороги на более чем две секунды, крайне опасно. Категорически запрещено писать или читать сообщения за рулем.

Даже такие, казалось бы, невинные действия, как поиск нужной песни на сенсорном экране, перенастройка навигатора или общение с пассажиром с поворотом головы, на скорости 60 км/ч превращают ваше авто в неуправляемую машину, слепо проезжающую десятки метров.

Запомните главное, управление автомобилем — это, прежде всего, контроль и предсказуемость. Сохраняйте дистанцию, используйте зеркала, а в момент опасности держите руль прямо. Со временем страх пройдет, а правильные навыки перейдут в рефлексы.