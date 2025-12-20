Чего не стоит делать в саду зимой: 5 опасных ошибок

Зимний сад / © ALS Association

Зима часто создает ложное ощущение паузы в саду — будто до весны можно ничего не делать. На самом деле именно в холодное время неосторожные действия или полное бездействие способны медленно навредить растениям, газону и почве. Садоводы предостерегают: типичные зимние просчеты становятся заметными уже весной, когда исправлять ситуацию значительно сложнее.

Одна из самых распространенных ошибок — оставлять горшки с растениями под открытым небом во время морозов. Контейнерные культуры зимой особенно уязвимы, ведь их корневая система почти не защищена от холода. При сильных заморозках субстрат в горшках быстро промерзает, и корни могут не выдержать такого стресса. В результате растение способно погибнуть буквально за одну ночь.

Чтобы избежать этого, специалисты советуют переставлять контейнеры ближе к стенам или ограждениям, где меньше ветра, поднимать их над землей для лучшего отвода влаги и укрывать чувствительные растения специальным садовым флисом. Это помогает не только сохранить зелень, но и предотвратить растрескивание самих горшков.

Еще одно распространенное заблуждение — полностью прекращать полив зимой. Бытует ошибочное мнение, что все растения в холодный сезон находятся в «спящем режиме». В то же время вечнозеленые кустарники, в частности лавр, самшит и падуб, продолжают терять влагу даже при низких температурах. Если почва пересыхает, а затем резко промерзает, корни теряют способность поглощать воду.

В более теплые зимние дни землю советуют умеренно увлажнять, избегая как пересыхания, так и избытка влаги, который также может навредить во время морозов.

Праздничный декор в саду тоже может иметь нежелательные последствия. Уличные гирлянды часто плотно наматывают на ветви деревьев и кустов, не учитывая риски. Во время морозов и сильного ветра провода могут натягиваться, тереться о кору и постепенно ее повреждать. Обычно такие повреждения становятся заметными только весной, когда растение начинает активно расти.

Чтобы этого не произошло, специалисты советуют свободно размещать лампочки на ветках и снимать декор сразу после завершения праздников.

Отдельного внимания требует газон. Хождение по замерзшей или чрезмерно влажной траве зимой может серьезно навредить покрытию. При морозах травинки становятся хрупкими и легко ломаются даже от нескольких шагов. Если же почва переувлажнена, она деформируется под тяжестью, образуя углубления. Весной в таких местах часто появляются сорняки, а газон восстанавливается значительно медленнее.

Поэтому в холодное время советуют максимально ограничить нагрузку на травяное покрытие и пользоваться дорожками.

Не стоит оставлять без внимания и опавшую листву. Зимой уборку часто откладывают, но именно в этот период мокрые листья могут нанести наибольший вред. Они способствуют развитию болезней на клумбах и бордюрах, а также создают благоприятные условия для вредителей.

Регулярная уборка хотя бы раз в неделю поможет поддерживать сад в лучшем состоянии. В то же время листья необязательно выбрасывать: из них можно сформировать кучу для получения листовой плесени — ценного материала для мульчирования и улучшения структуры почвы.

