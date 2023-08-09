Чек-лист для родителей первоклассника: как подготовить ребенка к школе

1 сентября 2023 года в школах Украины прозвучит первый звонок. Наверное, больше всех ждут этого события и волнуются родители первоклассников, готовя их к обучению. Но так ли важна сегодня для ребенка муштра с чтением, счётом и изучением стихов наизусть? Не стоит только на этом акцентировать свое внимание. Ведь крайне необходимо, чтобы ребенок умел общаться со взрослыми и сверстниками, имел навыки соблюдения распорядка дня, не растерялся и знал, как поступать во время воздушной тревоги. Чтобы лучше подготовить своего первоклассника к школе, следуйте приведенной инструкции, состоящей из 10 простых шагов.

Шаг №1: нивелируйте страх ребенка перед школой

Первое, что должны сделать родители для качественной подготовки к обучению своих детей – это создать положительное впечатление о школе. Потому что отныне ребенок там будет проводить большую часть своего времени, поэтому не должен бояться ходить туда. Нельзя говорить ребенку о том, что учительница будет ругаться, если ее не слушать. Или в школе нельзя играть, потому что накажут. Первоклассник должен знать, что в школе его примут, поймут, не оставят наедине с его проблемами. Поэтому не следует навязывать ребенку желания туда не ходить, потому что там ругают и не дают играть.

Шаг №2: расскажите ребенку, кто такой учитель

Обычно дети боятся незнакомых взрослых людей – и это нормально. Но не нужно их еще больше пугать тем, что учительница строга, поставит плохую оценку, накричит. Объясните, что учитель – это наставник, который поможет научиться новому, интересному и полезному. С его помощью ребенок познает мир, он будет новым другом для него и будет помогать при любых обстоятельствах. Помогите понять, что учителя следует уважать и слушать, а не бояться. Расскажите, как нужно обращаться к своей учительнице или учителю, объясните, что обращение должно быть по имени отчеству.

Шаг №3: дома расскажите ребенку о новом распорядке дня

Объясните своему ребенку, что теперь у него будет новый школьный распорядок. Устройте рабочее место, где ваш малыш будет выполнять домашние задания. Покажите ему, как правильно сидеть и держать ручку в руках. Можно каждый день по 15-20 минут тренироваться с ребенком сидеть за столом с ровной спиной и сосредоточенно писать буквы, например, затем делать физические упражнения. Ни в коем случае нельзя ставить ребенку на рабочий стол еду, чтобы это не стало привычкой – есть и учиться одновременно. Так как в школе есть четкое правило: на уроках есть нельзя, нужно дождаться перерыва.

Шаг №4: развивайте навыки коммуникации

Одним из важнейших этапов в подготовке ребенка к школе является развитие общения. Старайтесь много говорить со своим ребёнком. Рассказывайте об окружающем мире, событиях и интересных случаях из жизни. Обсуждайте пейзажи, когда идете по улице, свои наблюдения. Также внимательно слушайте своего ребенка, не перебивайте. Тогда он будет понимать, что его мнение важно и не будет бояться выражаться. Это окажет положительное влияние на его коммуникационные навыки и самовыражение среди сверстников и взрослых.

Шаг №5: сведения о себе и общих понятиях

Ваш малыш обязательно должен знать свою фамилию и имя, имена родителей, бабушек и дедушек, свой адрес, город, страну и дату рождения. Поэтому следует обязательно регулярно проговаривать эту информацию, чтобы ребенок хорошо ее помнил. Также ребенок, готовясь к школе, должен знать о временах года, днях недели, названия цветов, овощей, фруктов и т.д.

Шаг №6: разъясните о школьных правилах и их соблюдении

Чтобы ребенка хорошо подготовить к школе, нужно ему объяснить, что там действуют определенные правила, которые необходимо обязательно соблюдать. И все же не стоит навязывать ребенку понимание, что в школе можно все делать только с разрешения учителя. Согласно новым нормам учебного процесса в школах, учителя каждый день обсуждают с детьми в форме диалога все действующие правила взаимоуважения друг к другу. Поэтому родители собственным примером должны показывать ребенку, что нужно слушать собеседника, не перебивать и не выкрикивать.

Шаг №7: проверьте и укрепите базовые бытовые навыки

Закрепите у ребенка навыки завязывания шнурков, переодевания или приема пищи. Ребенок уже сам должен уметь снять штаны, держать ложку или попроситься в туалет. В школу следует покупать одежду без сложных застежек и шнуровок. Приучите детей к чистоплотности, чтобы малыши не разбрасывали вещи по классу. Также убедитесь, что ребенок понимает, что когда он захочет в туалет, то должен идти без дополнительного разрешения учителя даже во время урока.

Шаг №8: приучите ребенка к порядку

Потренируйтесь дома, как нужно складывать в портфель школьные принадлежности. Также обязательно научите распознавать свои вещи. Так как в школе дети часто путают тетради, ручки и учебники. Для распознавания вещей можно купить специальные наклейки, чтобы ребенок мог отличить свое от чужого. Также во время подготовки к школе выбирайте все вещи вместе со своим ребенком, чтобы он помнил, что это его портфель или кофта, и не запутался. Еще можно подписывать этикетки на внутренней стороне одежды, чтобы в случае необходимости учительница могла найти владельца.

Шаг №9: обязательно изучите правила поведения во время воздушной тревоги

Сегодня это очень необходимый навык для подготовки ребенка к обучению в первом классе. Ваш малыш обязательно должен знать алгоритм действий во время тревоги. Вы можете с ребенком пройтись по маршруту от школы к дому, показать ему все укрытия, которые есть по дороге. Подробно расскажите, что нужно делать ребенку во время воздушной тревоги. Также необходимо вместе сложить «тревожный рюкзак», который ему потребуется. Объясните, что его необходимо брать с собой в укрытие, также расскажите, что крайне важно соблюдать все инструкции учителей, когда раздается сигнал тревоги.

Шаг №10: подготовьтесь к сепарации

Родители тоже очень волнуются, когда их нет рядом с ребенком. А для ребенка это самый большой страх, когда мамы нет рядом. Поэтому необходимо готовить ребенка заранее: проговаривайте, что теперь он будет в школе среди сверстников, заимеет новых друзей, там будет интересно. Разъясняйте, что учитель поможет в любой ситуации, а мама с папой будут забирать после уроков. Объясните ребенку, что не стоит бояться, если он что-нибудь сделает не так или не по правилам. Никто его за это не будет ругать ни дома, ни в школе. Нужно чаще практиковать здоровое и позитивное отношение к ошибкам, как к приобретению нового опыта, а не как к причине наказания.

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