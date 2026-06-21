Человеческие останки на борту: найден "адский корабль" времен Второй мировой войны (фото)

Иллюстративное фото

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Исследователи обнаружили у побережья Филиппин обломки японского судна Hōfuku Maru, затонувшего в 1944 году во время Второй мировой войны. На его борту находились около 1,2 тысяч британских и нидерландских военнопленных, большинство из которых погибли.

Об этом сообщает CNN.

По данным историков, 21 сентября 1944 года судно входило в состав японского конвоя в Южнокитайском море. Американская авиация по ошибке восприняла его за военный транспорт и атаковала торпедами. Один из снарядов попал в корабль, после чего он разломился пополам и быстро пошел ко дну.

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Японское судно Hōfuku Maru

Как удалось найти затонувший корабль

Место аварии оставалось неизвестным более восьми десятилетий. Команда исследователей изучила архивные документы Японии и США, после чего провела гидролокационные обследования и технические погружения.

Ключевым стал найденный в 2025 году японский документ с картой и описанием атаки на конвой. Полученные данные сопоставили с отчетами американских военных лётчиков, что позволило существенно сузить район поиска.

В результате обломки Hōfuku Maru обнаружили у провинции Самбалес на западном побережье острова Лусон на глубине около 50 метров.

Для подтверждения находки специалисты создали трехмерную модель судна с помощью фотограммметрии и сравнили ее с чертежами корабля. Установлено, что размеры и конструкция совпадают с характеристиками Hōfuku Maru.

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Один из печально известных «кораблей ада»

Во время войны Япония использовала десятки не обозначенных специальными знаками транспортных судов для перевозки военнопленных. Из-за ужасающих условий их называли «кораблями ада» (Hell Ships).

По оценкам историков, такими судами перевезли более 62 тысяч пленных. Из-за атак союзников затонули 19 таких кораблей, а местонахождение нескольких из них до сих пор остается неизвестным.

Свидетельства выживших на Hōfuku Maru описывают бесчеловечные условия: нехватку воды и пищи, жару, антисанитарию и переполненные трюмы. Часть пленных умерла еще до атаки из-за болезней и истощения.

На борту обнаружили человеческие останки

Во время погружений исследователи наткнулись на человеческие останки, однако не заходили в трюмы. По словам археологов, судно следует рассматривать как военное захоронение.

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Власти Нидерландов уже заявили, что место аварии не будет подлежать раскопкам из уважения памяти погибших и их семей.

Точные координаты затонувшего корабля не разглашаются, чтобы защитить объект от постороннего вмешательства. В то же время правительства нескольких стран рассматривают возможность дополнительного чествования памяти жертв трагедии.

Напомним, молния ударила в самолет с более чем 200 пассажирами. После удара молнии экипаж решил развернуть самолет назад. Часть двигателя улетела в воздухе.

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