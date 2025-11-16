Человек бежит к вам или от вас: эта оптическая иллюзия поможет понять, какой ваш тип мышления

Какой у вас тип мышления: визуальный тест / © Mixnews

Оптические иллюзии часто кажутся просто интересными картинками, однако они способны раскрыть неочевидные особенности нашего мышления. В этой визуальной задаче важно понять только одно, куда двигается человек на картинке — к вам или от вас. Именно эта деталь подскажет, какой стиль обработки информации вам ближе — аналитический или интуитивный.

Мозг — один из самых загадочных органов, и ученые десятилетиями пытаются понять его особенности. Психологи часто условно разделяют мышление на «мужское» и «женское», хотя на самом деле большинство людей объединяют черты обоих типов. Именно на этом основывается идея теста: наше первоначальное восприятие может отразить доминирующую стратегию мышления.

Одной из самых известных работ на эту тему является книга «Стать мозга» Мойры Моар и Дэвида Джессела. Авторы исследовали различия в образах мышления, а также объяснили, почему многие из нас находятся между двумя крайностями — чисто «аналитическим» и «интуитивным» стилями.

Эта иллюзия помогает увидеть, какая когнитивная стратегия является для вас доминирующей.

Оптическая иллюзия / © Mixnews

Если вы увидели человека, бегущего к вам

Это свидетельствует о том, что ваш мозг работает в основном в аналитическом режиме. Такое мышление традиционно называют «мужским».

Что это значит:

вы отлично решаете конкретные задачи;

умеете глубоко сосредотачиваться на одной проблеме;

сильны в логических операциях, анализе, структурировании информации;

вам легче работать поэтапно, а не делать все сразу.

Если вы концентрируетесь на чем-нибудь одном, то делаете это максимально эффективно. Такой стиль мышления помогает в изучении точных наук, планировании, работе с данными и сложными системами.

Если вы увидели человека, бегущего от вас

В этом случае ваш мозг работает преимущественно интуитивно — это тип мышления, который условно называют «женским».

Что это значит:

вы быстро принимаете решение, но не импульсивно, а опираясь на интуицию;

способны выполнять многие задачи одновременно;

хорошо чувствуете эмоции, настроение других и скрытые подсказки в разных ситуациях;

имеете сильную память и умеете видеть картину в целом.

Этот стиль мышления помогает в областях, где важны эмпатия, предсказания, нестандартные подходы и быстрое переключение между задачами.