Человек бежит к вам или от вас: эта оптическая иллюзия поможет понять, какой ваш тип мышления
Как простая оптическая иллюзия может подсказать, какой у вас тип мышления — более «мужской» или «женский».
Оптические иллюзии часто кажутся просто интересными картинками, однако они способны раскрыть неочевидные особенности нашего мышления. В этой визуальной задаче важно понять только одно, куда двигается человек на картинке — к вам или от вас. Именно эта деталь подскажет, какой стиль обработки информации вам ближе — аналитический или интуитивный.
Мозг — один из самых загадочных органов, и ученые десятилетиями пытаются понять его особенности. Психологи часто условно разделяют мышление на «мужское» и «женское», хотя на самом деле большинство людей объединяют черты обоих типов. Именно на этом основывается идея теста: наше первоначальное восприятие может отразить доминирующую стратегию мышления.
Одной из самых известных работ на эту тему является книга «Стать мозга» Мойры Моар и Дэвида Джессела. Авторы исследовали различия в образах мышления, а также объяснили, почему многие из нас находятся между двумя крайностями — чисто «аналитическим» и «интуитивным» стилями.
Эта иллюзия помогает увидеть, какая когнитивная стратегия является для вас доминирующей.
Если вы увидели человека, бегущего к вам
Это свидетельствует о том, что ваш мозг работает в основном в аналитическом режиме. Такое мышление традиционно называют «мужским».
Что это значит:
вы отлично решаете конкретные задачи;
умеете глубоко сосредотачиваться на одной проблеме;
сильны в логических операциях, анализе, структурировании информации;
вам легче работать поэтапно, а не делать все сразу.
Если вы концентрируетесь на чем-нибудь одном, то делаете это максимально эффективно. Такой стиль мышления помогает в изучении точных наук, планировании, работе с данными и сложными системами.
Если вы увидели человека, бегущего от вас
В этом случае ваш мозг работает преимущественно интуитивно — это тип мышления, который условно называют «женским».
Что это значит:
вы быстро принимаете решение, но не импульсивно, а опираясь на интуицию;
способны выполнять многие задачи одновременно;
хорошо чувствуете эмоции, настроение других и скрытые подсказки в разных ситуациях;
имеете сильную память и умеете видеть картину в целом.
Этот стиль мышления помогает в областях, где важны эмпатия, предсказания, нестандартные подходы и быстрое переключение между задачами.