Человек четыре часа сражался с огромной рыбой и установил новый рекорд

В США рыбак поймал рыбу-меч весом 249,6 кг и установил новый рекорд штата Алабама.

Об этом сообщает Outdoor Life.

Новым рекордсменом стал Роберт Фритц. Вместе с пятью друзьями он рыбачил в районе города Ориндж-Бич.

Во время рыбалки мужчина обнаружил, что на крючок ему попалась огромная рыба-меч.

«Она выглядела настоящим динозавром, когда показалась на поверхности. В этот момент мой приятель Гарольд выкрикнул: „Ну и танк!“ — поделился воспоминаниями Фритц.

В результате он сражался с огромной рыбой четыре с половиной часа.

В конце концов, рыба окончательно обессилила, и мужчины едва затащили ее на борт лодки.

«Мы кричали, орали и хлопали друг друга по плечу, когда наконец-то затащили ее на яхту», — рассказал Фритц.

Друзья вернулись в Ориндж-Бич и взвесили свой улов на сертифицированных весах. Выяснилось, что рыба весит 249,6 кг. Предыдущий рекорд Алабамы по отлову этого вида составлял 203,2 килограмма и был установлен еще в 2006 году Уенделлом Сойером.

Напомним, в США мужчина решил сделать памятную фотографию с лимонной акулой, которую он вытащил на берег, однако хищник не оценил такого поведения и больно укусил своего обидчика.