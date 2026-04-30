Человек, который был мертвым 10 минут, имеет разочаровывающие новости с "того света"

Британский актер и модель Мэттью Аллик, который вернулся к жизни после длительной остановки сердца, выпустил мемуары, где откровенно рассказал о своем опыте пребывания «по ту сторону». По его словам, увиденное — а точнее его отсутствие — навсегда изменило его отношение к жизни.

Об этом пишет The Mirror.

10 минут вне жизни

История 43-летнего Мэттью началась в августе 2023 года, когда из-за тромбоэмболии легочной артерии у него произошел сердечный приступ. Мужчина пережил остановку сердца и находился в состоянии клинической смерти около 10 минут. Врачи лондонской больницы Гаммерсмит проводили настолько агрессивную сердечно-легочную реанимацию, что это повлекло за собой внутреннее кровотечение, однако медикам удалось вернуть его к жизни.

После инцидента Мэттью провел три дня в коме. Когда он пришел в себя, выяснилось, что на его сердце и легких были тромбы размером с «мяч для крикета».

Что «по ту сторону»?

Несмотря на то, что многие ожидали рассказов о туннелях, ангелах или ярком свете, опыт Аллика оказался куда более прозаичным.

Мужчина признается, что не помнит абсолютно ничего о тех 10 минутах.

По его словам, момент смерти и пребывания в ней ощущались как «очень мирный и глубокий сон».

Мэтью «разочаровал» тех, кто ищет мистику, подтвердив, что для него там была только пустота.

Жизнь после смерти: от комы до телеэкранов

Хотя «тот свет» оказался пустым, опыт возвращения кардинально изменил реальную жизнь Мэттью. После выздоровления он столкнулся с чередой испытаний: разрывом отношений, потерей работы и финансовыми проблемами. Однако мужчина говорит, что после смерти ни один вызов его не пугает.

«Я буквально умер. Это полностью изменило мой взгляд на все. Жизнь слишком коротка, чтобы волноваться. Если я смог вернуться с того света, то для меня нет ничего невозможного», — говорит Аллик.

За последние полтора года Мэттью сделал важные жизненные вещи. Несмотря на дислексию, он надиктовал мемуары Life After Being Clinically Dead, которые уже разошлись тиражом более 1000 экземпляров.

Также Мэттью Аллик снялся в эпизоде популярного сериала Eastenders и рекламе национальной лотереи.

Кроме того, мужчина обручился со своей лучшей подругой и приобрел новый дом.

Своей историей Мэттью стремится не только вдохновить людей не сдаваться перед трудностями, но и призвает к донорству крови, которое в свое время помогло спасти его самого.

