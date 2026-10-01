Чем больше кошек, тем счастливее люди: ученые обнаружили неожиданную закономерность

Женщина с кошками / © pexels.com

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В странах с более высоким уровнем национального счастья оказалось больше домашних кошек на душу населения, при этом распространенность токсоплазмоза там была ниже. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные из 93 стран.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

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Исследователи сравнили уровень национального счастья с социально-экономическими показателями, в частности с ВВП на душу населения, уровнем доходов и расходами на здравоохранение.

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Кроме того, они проанализировали плотность популяции домашних кошек и распространенность инфекции, вызываемой паразитом Toxoplasma gondii, который может передаваться от кошек к людям. Для оценки распространенности токсоплазмоза использовали, в частности, данные об антителах IgM и IgG у беременных женщин, поскольку именно эта группа часто проходит соответствующие обследования.

Как и ожидали ученые, более благополучные страны с более высоким ВВП и большими расходами на здравоохранение в целом демонстрировали более высокие показатели национального счастья. В то же время исследователи обнаружили ещё одну связь: в странах с более высокими показателями благосостояния на душу населения приходилось больше кошек.

Самым неожиданным результатом стало то, что большее количество кошек не сопровождалось более высокой распространенностью токсоплазмоза. Напротив, между плотностью популяции кошек и показателями заражения Toxoplasma gondii была обнаружена отрицательная связь: там, где кошек было больше, распространенность инфекции оказалась ниже. В то же время более высокая распространенность острого заражения, оцениваемая по IgM, была связана с более низким уровнем национального счастья.

Учёные предполагают, что причина может быть связана не с самим количеством кошек, а с условиями их содержания. В более благополучных странах домашних животных чаще держат в помещении, кормят готовыми кормами и регулярно показывают ветеринарам. Это потенциально может уменьшать контакты кошек с источниками заражения и, соответственно, риск передачи токсоплазмы людям.

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Еще одним возможным объяснением положительной связи между количеством кошек и счастьем является влияние домашних животных на социальное и психологическое благополучие их владельцев.

Однако авторы отмечают, что результаты не позволяют утверждать, будто большее количество кошек напрямую делает население страны счастливее. Точно так же исследование не доказывает, что токсоплазмоз напрямую снижает уровень национального счастья.

По словам авторов, полученные результаты свидетельствуют о сложной взаимосвязи между благосостоянием, здоровьем, условиями жизни, взаимодействием людей с животными и распространением инфекций. Именно поэтому они предлагают в дальнейших исследованиях национального благосостояния учитывать не только экономические и социальные показатели, но и биологические и экологические факторы.

Напомним, что кошки способны устанавливать настолько глубокие социальные связи с людьми, что ветеринарные эксперты даже выделили конкретные сигналы, по которым можно определить, что вас официально приняли в кошачью семью.

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