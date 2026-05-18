Чем булгур отличается от пшеничной каши: какой из этих продуктов полезен для здоровья

Чем отличается булгур от пшеничной каши / © Фото из открытых источников

Булгур в последние годы стал чрезвычайно популярен среди поклонников правильного питания. Его добавляют в салаты, гарниры и даже супы, называя одним из самых полезных продуктов для здоровья. В то же время многие до сих пор считают, что булгур — это обычная пшеничная каша, только с другим названием. На самом деле, между этими продуктами есть существенная разница, которая влияет не только на вкус, но и на пользу для организма.

В чем главная разница между булгуром и пшеничной кашей

Оба продукта производятся из пшеницы, однако технология обработки у них совершенно разная.

Булгур — это зерна твердой пшеницы, которые сначала пропаривают, затем высушивают и только после этого измельчают. Именно благодаря такой обработке крупа приобретает характерный ореховый вкус и готовится гораздо быстрее.

Пшеничная каша обычно производится из измельченного необработанного зерна, поэтому ее структура более мягкая и привычная для многих людей.

Какой продукт более полезен

Диетологи отмечают, что булгур содержит больше клетчатки и имеет более низкий гликемический индекс. Это означает, что он дольше дарит ощущение сытости и не вызывает резких скачков сахара в крови. Также булгур богат магнием, витаминами группы B и растительным белоком.

Пшеничная каша тоже остается полезным продуктом, ведь содержит много микроэлементов и хорошо поддерживает пищеварение.

Однако из-за особенностей обработки булгур часто считают более питательным и легким для организма.

Чем отличается вкус

Булгур обладает более насыщенным ароматом с легкой ореховой ноткой. После приготовления зерна остаются рассыпчатыми и упругими.

Пшеничная каша обычно получается более мягкой и кремовой на вкус.

Именно поэтому булгур часто используют для салатов и гарниров, а пшеничную кашу как традиционное домашнее блюдо.

Кому следует употреблять булгур

Булгур часто рекомендуют людям, которые следят за весом или стараются правильно питаться.

Благодаря большому количеству клетчатки, он хорошо поддерживает работу кишечника и помогает дольше не чувствовать голода. Также советуют включать в рацион людям с активным образом жизни.

Однако оба продукта содержат глютен, поэтому не подходят людям с его непереносимостью.

