Чем быстро отмыть ламинат, линолеум и паркет: три средства для безупречного блеска

Если регулярно применять эти методы по уходу за разными типами напольных покрытий, вы сможете обеспечить их долговечность и сохранить привлекательный внешний вид.

Поддержание чистоты в своем доме – это непрерывный процесс, который требует массы усилий и времени. Наверное, каждая хозяйка знает, что чистый пол является ключевым фактором общего порядка дома. А чтобы обеспечить отличный результат уборки, при выборе моющих средств следует учитывать тип напольного покрытия. Рассказываем, чем лучше мыть паркет, линолеум и ламинат, чтобы покрытие на протяжении долгих лет было, как новое.

Как правильно мыть паркет, ламинат и линолеум: самые лучшие способы

Ламинат. При чистке ламината необходимо избегать чрезмерной влаги, которая может привести к его надуванию и повреждению. Лучшим методом очистки этого покрытия является пылесос с режимом для плитки или сухая тряпка. Если на поверхности есть локальные загрязнения, их можно аккуратно смыть, нанося моющее средство непосредственно на ламинат, а не на тряпку.

При чистке ламината необходимо избегать чрезмерной влаги, которая может привести к его надуванию и повреждению. Лучшим методом очистки этого покрытия является пылесос с режимом для плитки или сухая тряпка. Если на поверхности есть локальные загрязнения, их можно аккуратно смыть, нанося моющее средство непосредственно на ламинат, а не на тряпку. Линолеум. В уходе за линолеумом следует избегать использования средств с кислотами, щелочами и абразивными компонентами, которые могут повредить его поверхность. Перед мытьем такого покрытия нужно тщательно подмести или пропылесосить его, чтобы не было мусора и песка. Затем необходимо приготовить раствор из небольшого количества жидкого мыла и воды, распылить его на пол и протереть микрофиброй.

В уходе за линолеумом следует избегать использования средств с кислотами, щелочами и абразивными компонентами, которые могут повредить его поверхность. Перед мытьем такого покрытия нужно тщательно подмести или пропылесосить его, чтобы не было мусора и песка. Затем необходимо приготовить раствор из небольшого количества жидкого мыла и воды, распылить его на пол и протереть микрофиброй. Паркет. Во-первых, нужно определить тип паркетного покрытия. Восковые паркетные полы требуют особой осторожности и допускают только сухую уборку – подметание или пылесос. Для других видов паркета рекомендуется использовать мягкие моющие средства с нейтральным рН, разведенные в воде. Такой раствор позволит эффективно очистить поверхность, не повредив деревянное покрытие.

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