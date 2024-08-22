Чем быстро отстирать пятна от пота: копеечные средства, которые помогут избавиться от желтизны

Пятна от пота отстирать довольно непросто, впрочем сообразительные хозяйки поделились действенными методами, которые на отлично справятся с проблемой.
Рассказываем, как быстро постирать желтые пятна от пота на одежде с помощью подручных средств.
Как быстро избавиться от желтых следов на одежде: полезные лайфхаки
- Хозяйственное мыло содержит щелочи, помогающие растворить молекулы пота и жира. Намочите загрязненные участки и натрите хозяйственным мылом, оставьте отрабатывать на 20-30 минут. Затем потрите пятна руками или щеткой и постирайте как обычно. Температура воды не должна составлять более 50 градусов, потому что желтизна может остаться на одежде.
- Соль. Такое средство подходит для тканей из льна, хлопка и шелка. Сначала нужно приготовить соляной раствор. Возьмите стакан теплой воды и растворите в нем столовую ложку соли, обработайте желтые участки раствором и оставьте на час. Затем постирайте как обычно в стиральной машине. Чтобы добиться максимального эффекта, в соляной раствор можно добавить чайную ложку нашатырного спирта. Нашатырь также отлично растворяет молекулы пота и удаляет из ткани желтизну.
- Сода. Для чистки пятен следует приготовить пастообразную смесь из соды. Добавьте в соду немного воды, чтобы образовалась паста, затем выверните одежду и нанесите средство толстым слоем на все загрязненные участки, дайте отработать веществу 20 минут. Затем прополощите одежду и постирайте в стиральной машинке. Если желтые пятна не исчезли, повторите процедуру еще раз. Не следует сушить одежду с желтизной, потому что она никогда больше не выстирается.
- Сок лимона. Можно вывести желтые пятна с помощью свежевыжатого лимонного сока, ведь он обладает отбеливающими свойствами, поэтому будет идеальным вариантом для белой ткани. Выжмите сок из половинки лимона и нанесите на пятна, подождите 30 минут. Затем нужно потереть загрязнение и прополоскать холодной водой. После процедуры отправьте одежду в стиральную машинку.
- Лимонная кислота. Смешайте одну чайную ложку средства с водой и обработайте все желтые пятна. Оставьте жидкость отрабатывать на 40-60 минут. Затем потрите пятна руками и постирайте как обычно. Можно также замочить одежду на ночь в растворе из лимонной кислоты, чтобы усилить эффект. На 5 литров воды надо добавить две столовые ложки лимонной кислоты, замочите на ночь в этом растворе одежду, а к утру она станет идеально белой.
Читайте также:
Как изменить цвет волос без покраски: лайфгаки для блондинок, шатенок и брюнеток.
Самые модные сапоги осеннего сезона 2024: хоть одна такая пара должна быть в вашем гардеробе
Если любите носить черную одежду: что это говорит о вашей личности