Чем быстро помыть посуду, если закончилось моющее средство: лайфхаки для хозяек

Из этих простых ингредиентов, которые есть в каждом доме, можно собственноручно приготовить средство для мытья посуды, которое будет не менее эффективно, чем магазинные гели.

Мытье посуды – это ежедневная рутина, требующая кучу сил и времени. Особенно, когда приходится мыть от жира и устаревшего нагара кастрюли и сковородки. Часто бывает так, что вдруг гель для мытья заканчивается, а идти в магазин нет времени. Впрочем, есть несколько средств, которыми пользовались еще наши мамы и бабушки, когда не было специальных моющих гелей. А чтобы их сделать, нужны несколько ингредиентов, которые обязательно есть в вашем доме.

Как приготовить средство для мытья посуды своими руками: полезные советы

Мыло, сода и горчица. Для этого нужно взять кусок хозяйственного мыла, поллитра воды, две столовые ложки соды и две столовые ложки горчичного порошка. Вскипятите воду и снимите с огня, добавьте в кастрюлю натертое мыло, горчицу и соду. Тщательно размешайте смесь, чтобы мыло полностью растворилось и дайте остыть. Затем средство можно залить в бутылку с дозатором и использовать для мытья посуды и уборки.

Для этого нужно взять кусок хозяйственного мыла, поллитра воды, две столовые ложки соды и две столовые ложки горчичного порошка. Вскипятите воду и снимите с огня, добавьте в кастрюлю натертое мыло, горчицу и соду. Тщательно размешайте смесь, чтобы мыло полностью растворилось и дайте остыть. Затем средство можно залить в бутылку с дозатором и использовать для мытья посуды и уборки. Уксус. Таким способом очень легко почистить нагар на кастрюлях и сковородках. Для этого необходимо приготовить раствор из уксуса и воды в пропорции 1:1, залить смесь в грязную посуду и прокипятить. Когда грязь начнет отходить от стенок, ее остатки необходимо смыть губкой, а затем тщательно прополоскать чистой водой. Такая смесь отлично справится также с жирной посудой.

Таким способом очень легко почистить нагар на кастрюлях и сковородках. Для этого необходимо приготовить раствор из уксуса и воды в пропорции 1:1, залить смесь в грязную посуду и прокипятить. Когда грязь начнет отходить от стенок, ее остатки необходимо смыть губкой, а затем тщательно прополоскать чистой водой. Такая смесь отлично справится также с жирной посудой. Сода и перекись водорода. Чтобы приготовить моющее средство, нужно взять 200 г горячей воды, столовую ложку перекиси и столовую ложку соды. Все тщательно перемешайте, чтобы сода полностью растворилась. Эту жидкость перелейте в бутылку с дозатором и используйте для мытья посуды.

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