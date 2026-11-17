Сколько стоит отапливать квартиру зимой. / © pexels.com

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Но какой из этих вариантов обходится дешевле? Разница в расходах может быть достаточно ощутимой, особенно если отапливать квартиру приходится несколько месяцев подряд.

Посчитали, сколько обойдется отопление квартиры газом, кондиционером и электрическим обогревателем зимой 2026-2027 года, и сравнили полученные суммы.

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Сколько стоят газ и электроэнергия в 2026 году

Начнём с тарифов, ведь именно от них зависит сумма в платежках.

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Для бытовых потребителей электроэнергия стоит 4,32 грн за кВт/ч. Данный тариф действует до 30 апреля 2027 года.

Есть особые условия для квартир и домов с официально оформленным электроотоплением. В пределах потребления до 2000 кВт/ч в месяц в течение отопительного сезона для таких домохозяйств предусмотрен тариф 2,64 грн за кВт/ч.

Газ по тарифному плану «Фиксированный» от «Нефтегаза» стоит 7,96 грн за кубометр. Цена также остается неизменной по меньшей мере до 30 апреля 2027 года.

Теперь посмотрим, сколько придется платить за отопление по каждому из этих вариантов.

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Сколько придется платить за электрический обогреватель

Электрический отопитель кажется удобным решением: его можно поставить в любой комнате, включить в розетку и получить тепло за несколько минут. Проблемы начинаются, когда устройство работает ежедневно в течение всего отопительного сезона.

Возьмем для примера обычный конвектор мощностью 2 кВт. В час непрерывной работы он потребляет 2 кВт/ч электроэнергии. При действующем тарифе это будет стоить 8,64 грн.

Если оставлять обогреватель включенным на восемь часов в день, расходы будут следующими:

за день — 69,12 грн;

за неделю — 483,84 грн;

в месяц — 2073,60 грн.

Следовательно, только на работу одного такого прибора за месяц может уйти более 2 тысяч гривен.

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Правда, это расчет при условии, что отопитель постоянно работает на полной мощности. В моделях с термостатом нагрев автоматически прекращается, когда в комнате достигается заданная температура. Поэтому на практике электроэнергии может тратиться меньше.

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером

Кондиционер с функцией обогрева может оказаться экономичнее обычного электрообогревателя. Особенно если речь идет об инверторной модели, рассчитанной на работу зимой.

Дело в том, что кондиционер не нагревает воздух с помощью электрического элемента. Он забирает тепло из наружного воздуха и передает его в комнату. Благодаря этому на производство одинакового количества тепла тратится меньше электроэнергии.

Эффективность такого оборудования показывает коэффициент COP. Если он равен 3, то это означает, что на каждую потребленную кВт/ч электроэнергии кондиционер производит примерно 3 кВт/ч тепла при соответствующих условиях.

Подсчитаем расходы. Предположим, кондиционер должен обеспечивать 2 кВт тепловой мощности. По COP 3 он потребляет примерно 0,67 кВт электроэнергии в час.

По тарифу 4,32 грн за кВт/ч получим:

в час — около 2,88 грн;

за восемь часов — 23,04 грн;

за месяц работы по восемь часов ежедневно — 691,20 грн.

Для сравнения: обычный конвектор в аналогичных условиях обойдется примерно в 2074 грн в месяц. То есть разница будет составлять почти 1400 грн.

Однако есть нюанс: когда температура на улице падает, эффективность кондиционера снижается. Соответственно, он начинает потреблять больше электроэнергии. Поэтому перед покупкой следует проверить, до какой минусовой температуры производитель позволяет использовать конкретную модель для обогрева.

Сколько стоит отопление газовым котлом

Для квартир с индивидуальным газовым отоплением этот вариант может оказаться самым выгодным по стоимости полученного тепла.

По тарифу «Нафтогаза» один кубометр газа стоит 7,96 грн. Но для расчета нужно учесть еще и эффективность котла, ведь часть энергии теряется при работе оборудования.

Предположим, что из одного кубометра газа можно получить примерно 9,5 кВт/ч энергии, а КПД котла составляет 90%. Тогда полезное количество тепла будет равно 8,55 кВт/ч.

В таком случае одна кВт/ч тепла обойдется примерно в 0,93 грн.

Если система отопления будет производить 2 кВт тепла в течение восьми часов в день, расчет будет следующим:

в день — примерно 14,90 грн;

в месяц — около 447 грн.

Это ориентировочная стоимость газа, используемого для отопления. Отдельно следует учитывать плату за распределение газа, а также электроэнергию, необходимую для работы автоматики и циркуляционного насоса котла.

Есть и другое обстоятельство, о котором следует помнить украинцам. При отключении электроэнергии обычный газовый котел может прекратить работу. Если необходимо поддерживать отопление во время блэкаутов, придется позаботиться о резервном питании.

Также не стоит пытаться обогревать квартиру газовой плитой или духовкой. Это опасно из-за риска отравления угарным газом и возникновения пожара.

Что дешевле для квартиры: газ, кондиционер или электрообогреватель

Сравним все три способа отопления при одинаковых условиях. Для расчета примем потребность в 2 кВт тепла в течение восьми часов ежедневно и период в 30 дней.

Способ отопления Расходы за месяц Газовый котел около 447 грн Инверторный кондиционер около 691 грн Электрический обогреватель 2073,60 грн

По этим расчетам газовое отопление обходится дешевле всего. Кондиционер занимает второе место, а обычный электрический обогреватель требует наибольших затрат.

Разница между кондиционером и электрическим конвектором составляет около 1400 грн в месяц. Если сравнивать газовый котел с обогревателем, экономия может превысить 1600 грн.

Впрочем, эти суммы не следует воспринимать как готовый прогноз для каждой квартиры. В расчетах использовано одинаковое количество тепла, а реальное потребление будет зависеть от площади дома, утепления стен, состояния окон, температуры на улице и особенностей отопительного оборудования.

Например, для хорошо утепленной квартиры может хватить меньшей мощности, тогда как в доме с холодными стенами и старыми окнами расходы будут значительно выше.

Как сэкономить на отоплении зимой

Даже если заменить систему отопления сейчас нет возможности, есть несколько способов снизить затраты:

Прежде всего следует проверить окна и двери. Через щели холодный воздух попадает в комнаты, а нагретый быстрее выходит наружу. Иногда замена уплотнителей или герметизация стыков помогает снизить теплопотери без дорогостоящего ремонта. Еще один способ — установить термостат и не поддерживать слишком высокую температуру, когда дома никого нет. Даже небольшая корректировка настроек отопления может отразиться на месячном потреблении. Также следует обратить внимание на состояние самого оборудования. Загрязненные фильтры кондиционера, неисправный термостат или проблемы с котлом могут привести к излишним затратам.

Если вы используете электрический обогреватель, лучше выбирать модель с регулировкой температуры и защитой от перегрева. А при покупке кондиционера для зимнего обогрева следует смотреть не только на цену устройства, но и на его энергоэффективность при низких температурах.

FAQ

Чем дешевле отапливать квартиру зимой?

По приведенным расчетам дешевле обходится отопление газовым котлом — примерно 447 грн в месяц при условии производства 2 кВт тепла в течение восьми часов ежедневно. Инверторный кондиционер с COP 3 обойдется около 691 грн, а электрический обогреватель — более 2 тыс. грн. Окончательная сумма зависит от тарифов, температуры на улице и утепления квартиры.

Сколько электроэнергии потребляет отопитель в месяц?

Обогреватель мощностью 2 кВт в час непрерывной работы потребляет 2 кВт/ч электроэнергии. Если пользоваться им по восемь часов в день в течение 30 дней, общее потребление будет составлять 480 кВт/ч. По тарифу 4,32 грн за кВт/ч, это 2073,60 грн. Если устройство автоматически выключается после нагрева комнаты, фактический счет будет меньше.

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