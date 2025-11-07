Чем и как обработать виноград, чтобы он пережил зиму

Виноград / © Pixabay

Обработка винограда существенно облегчит работу в течение всего сезона, а также снизит риски того, что урожай пострадает от грибков или вредителей.

Перед наступлением холодов виноградные кусты нужно подкормить, чтобы в почву попали питательные элементы, которые растения потратили в течение сезона, а также обрезать и укрыть разными материалами, чтобы они не погибли от морозов и грызунов.

На виноградном кусте следует не просто выполнить стандартную обрезку, а хорошо присмотреться и удалить каждый побег, пораженный болезнями или вредителями.

Проводить обрезку следует после первых заморозков или сразу после ноября, когда в кусте происходит отток питательных веществ в корневую систему.

Чаще виноград присыпают на зиму землей, соломой, лапником и другими природными материалами. Также для этой процедуры используют шифер, спанбонд и даже рубероид. В зависимости от того, насколько суровые зимы, эти материалы можно сочетать меж собой либо употреблять раздельно.

