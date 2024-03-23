Чем интересен воробей: 10 фактов, которые вы могли не знать – и почему эту птицу стоит поселить на даче

Этих мелких шустрых птичек можно увидеть повсюду. Недаром их относят к синатропным видам, то есть постоянно обитающим рядом с людьми. Самый многочисленный вид – домашний воробей. Но, оказывается, мы многое не знаем об этих популярных птицах.

Украинское общество охраны птиц объявило домашнего воробья птичьим символом 2024 года в Украине. Его очень легко спутать с полевым воробьем, который в последние годы также часто селится возле человеческих жилищ. Главное отличие заключается в больших размерах, серых щеках (у полевого на щеках есть черные пятна), значительно более скромной окраске самок.

Всего на планете существует около 30 разных видов воробьев, но именно домашний всегда живет рядом с человеческим жилищем как в деревнях, так и в больших городах.

Чем интересна птичка воробей

Уже более 10 тысяч лет воробьи живут рядом с человеком Во время полета у воробьев сердце бьется со скоростью более 1000 ударов в минуту, поэтому они не могут долго летать и отдыхают каждые 15-20 минут. В покое сердце воробья производит 400-600 ударов в минуту. Если воробья очень сильно напугать, он может умереть от инфаркта. Из-за особого строения своих глаз воробьи видят мир в розовых оттенках. Они боятся блестящих полосок и почему не любят синий цвет. Причин пока не установлено. Хотя размеры воробья совсем маленькие, в его шее вдвое больше позвонков, чем у жирафа. Воробьи относятся к воробцеобразным. Самым "родственником" воробья является ворон, а самым маленьким — золотомушка. До 1860 года в США не было воробьев, их завезли из Великобритании в Бостон, чтобы птицы уничтожили гусеницу, которая поедала листья деревьев. Сейчас в Бостоне даже есть памятник воробью. О воробье упоминается даже в Библии. В Новом Завете Иисус Христос говорит, что даже воробей не может упасть с неба без воли Господа. Всего на Земле насчитывается более 1 миллиарда воробьев. Температура тела воробья – 41-42 градуса по Цельсию, а вес взрослой птички около 25-35 грамм.

Какая польза от воробья и почему ему стоит поселиться у вас на даче

Какая польза от воробья? / Фото: Unsplash

Многие дачники думают, что домашние воробьи не приносят никакой пользы. Более того, даже вредят, портя фрукты и овощи, выклевывая семена и почки. Однако, воробей играет очень важную роль на даче. И вот восемь причин, почему их не стоит выгонять:

Поедание вредителей – птенцы воробьев питаются исключительно белковой пищей, а за одно лето эти птички способны выкормить три выводка детишек. И за это время в их клювах исчезают многие вредители.

– птенцы воробьев питаются исключительно белковой пищей, а за одно лето эти птички способны выкормить три выводка детишек. И за это время в их клювах исчезают многие вредители. Тщательное уничтожение тли – воробьи начисто истребляют тлю на розах, яблонях, сливах, калине, при этом действуя очень осторожно. Дело в том, что тли обычно живут на мягких побегах, на которые воробей не может сесть. Поэтому он зависает в полете, активно махая крыльями, сдувает потоком воздуха тлю на землю, где ее и поедает.

– воробьи начисто истребляют тлю на розах, яблонях, сливах, калине, при этом действуя очень осторожно. Дело в том, что тли обычно живут на мягких побегах, на которые воробей не может сесть. Поэтому он зависает в полете, активно махая крыльями, сдувает потоком воздуха тлю на землю, где ее и поедает. Защита клубники — земляничные листоеды являются чрезвычайным лакомством для воробьев. Поэтому их они собираются с особым усердием. Воробьи будут проверять каждый сантиментр земли, чтобы достать вредителей.

— земляничные листоеды являются чрезвычайным лакомством для воробьев. Поэтому их они собираются с особым усердием. Воробьи будут проверять каждый сантиментр земли, чтобы достать вредителей. Уничтожение насекомых на почве — многие насекомые живут на земле, но сюда достаются далеко не все птицы. Воробьи часто спускаются вниз и очищают от насекомых не только деревья, но и растения.

— многие насекомые живут на земле, но сюда достаются далеко не все птицы. Воробьи часто спускаются вниз и очищают от насекомых не только деревья, но и растения. Поедание семян сорняков – воробьи едят семена сорняков, чем уничтожают эти растения на вашем участке.

– воробьи едят семена сорняков, чем уничтожают эти растения на вашем участке. Отличная обработка от насекомых мелких веток – большие птицы прекрасно справляются с насекомыми на деревьях, но они не способны очистить мелкие ветки, а воробей маленький и для него это не проблема.

– большие птицы прекрасно справляются с насекомыми на деревьях, но они не способны очистить мелкие ветки, а воробей маленький и для него это не проблема. Воробьи лишают мышей их запасов — эти птицы подбирают зерно и семена, а потому те не достаются мышам, которые могут уйти с участка, где нечем поживиться.

— эти птицы подбирают зерно и семена, а потому те не достаются мышам, которые могут уйти с участка, где нечем поживиться. Птица "работает" не только в деревне, но и в условиях города — в больших городах они практически единственные насекомоядные птицы, а потому проблема гусеницы и вредителей лежит на их плечах.

Конечно, от воробьев есть жалко, но по сравнению с преимуществами он настолько мизерный, что его не стоит и рассматривать. К примеру, огородцы могут клевать листики цветов, строя свои гнезда. Чтобы этого не произошло, рядом с клумбами можно набрасывать перья, тогда воробьи обратят внимание на них.

Читайте также: