Чем категорически нельзя подкармливать птиц: список продуктов, которые запрещено класть в кормушку

Весной прикормка птиц способствует восстановлению их сил для миграции и ухода за птенцами. Однако будьте осторожны, ведь некоторые продукты могут представлять серьезную опасность для птиц.

Чтобы ваши добрые дела по подкармливанию птиц принесли только пользу, следует запомнить, какие продукты опасны для пернатых.

Семечки: жареные и соленые

Хотя семена подсолнечника являются прекрасным кормом для птиц, важно, чтобы они были нежареными и без соли. Соль и специи могут привести к обезвоживанию и даже гибели маленьких птиц. Также следует избегать семечек с глазурью или добавками, содержащими сахар или консерванты. Лучше всего давать им сырые семена подсолнечника или тыквы без какой-либо обработки.

Разнообразный фастфуд, сухарики и чипсы

Чипсы, сухарики и фастфуд — все эти продукты, включая картофельные чипсы и соленые блюда, опасны для птиц. Они содержат большое количество соли, искусственных добавок и жиров, которые сложно переварить. Такие продукты могут вызвать проблемы с печенью или почками у птиц. Если хотите побаловать пернатых чем-нибудь вкусным, выбирайте лучше несоленое и нежареное зерно.

Выпечка, в том числе и хлеб

Многие привыкли класть в кормушки хлебные крошки, не осознавая, что это может быть вредным для птиц. Белый хлеб не обеспечивает необходимыми питательными веществами и может вызвать проблемы с желудком. Кроме того, во влажных условиях он быстро плесневеет, что делает его еще более опасным. Вместо хлеба лучше давать птицам несоленое сало или специальные зерновые смеси.

Сырой рис (зерно)

Сырой рис может плохо влиять на пищеварение птиц, ведь он разбухает в их желудке. Маленькие птицы могут задохнуться, если проглотят большие зерна. Вареный рис менее вреден, но он не дает птицам много полезных веществ. Поэтому лучше кормить их другими зерновыми, такими как просо, овес или гречка.

Копчености и жирное мясо

Жирное мясо, колбасы, бекон и другие переработанные мясные продукты могут быть вредны птицам из-за высокого количества соли, специй и консервантов, которые могут привести к отравлению. Кроме того, копченые продукты содержат канцерогенные вещества, опасные даже для людей. Если хотите подкормить птиц белковой пищей, лучше дать им вареное яйцо или обезжиренный творог.

Фрукты с косточками

Косточки некоторых фруктов, таких как вишни, сливы, персики и абрикосы, содержат цианид, ядовитый для птиц. Даже малые количества этого вещества могут привести к серьезному отравлению. Фрукты без косточек, как яблоки или груши, полезны для пернатых. Перед тем как положить их в кормушку, следует удалить семена и нарезать на маленькие кусочки.

Молочные продукты

Птицы не способны переваривать лактозу, поэтому молочные продукты могут вызвать нарушение пищеварения. Особенно опасны жирные сыры, молоко и сливки, которые могут вызвать расстройства желудка. Хотя небольшие количества ферментированных продуктов, как йогурт или сыр, не смертельны, их лучше избегать. Вместо молочных продуктов птицам лучше давать семена или злаки.

Любые сладости, шоколад

Шоколад содержит теобромин, который токсичен для птиц, и даже небольшое его количество может привести к отравлению. Кроме того, любые сладости содержат много сахара и искусственных добавок, что вредит здоровью птиц. Если хотите порадовать пернатых, лучше положить в кормушку кусочки фруктов или семян.

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