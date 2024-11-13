Чем кислородный стиральный порошок отличается от других средств

После использования цветная одежда выглядит более яркой и насыщенной.

Кислородный стиральный порошок растворяет и удаляет грязь, благодаря чему ткань становится белой, без желтизны и серого налета.

Что такое кислородный порошок

Кислородный порошок или отбеливатель – это экологическое средство для стирки и чистки, основным активным компонентом которого является перкарбонат натрия, фактически сода и перекись водорода. При растворении в воде это химическое вещество распадается на более простые, вступающие в реакцию с пятнами и загрязнениями, расщепляя их.

Кислородный порошок более щадящий, поэтому он не вредит большинству тканей и не влияет на кожу рук во время стирки.

Как работает кислородный порошок

Это средство следует использовать для удаления любых пятен, в частности:

ягод

жира

сока

кофе

вина

Преимущества средства:

Кислородный порошок не содержит хлора, фосфатов или других вредных для окружающей среды или человека веществ.

Подходит для разных видов тканей, включая цветные. Не желательно использовать это средство для деликатных тканей, например, шелка или шерсти.

Какие еще есть способы использования кислородного порошка

Универсальное средство подходит не только для стирки, но и для чистки поверхностей и устранения запахов.

Кислородный порошок можно использовать для мытья плитки, раковин и других поверхностей. Для этого растворите в воде порошок и нанесите на поверхность мягкой губкой. После очищения тщательно промойте чистой водой, чтобы не остались белые пятна.

Можно ли использовать кислородный порошок вместе с другими моющими средствами

Да, кислородный порошок можно использовать вместе с другими моющими средствами, такими как стиральный порошок. Он усиливает эффект очищения, но не является заменой основного моющего средства.

Что можно стирать кислородным порошком

Универсальным кислородным порошком можно стирать и чистить любые вещи.

Кислородный отбеливатель лучше применить именно для белых и светлых вещей. Обратите внимание на то, что порошок начинает работать при температуре от 60 градусов и выше. Не все вещи можно стирать при такой температуре, поэтому иногда лучше сначала замочить в кислородном порошке, а затем стирать на нужной температуре.

Что нельзя стирать кислородным порошком

Не следует использовать для вещей из кожи, шерсти, шелка, алюминия, чугунных изделий, полированных и лакированных, деревянных поверхностей.

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