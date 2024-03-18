Чем кормить кота: советы ветеринара, какой корм лучше, можно ли давать любимцу домашнюю еду

Перед владельцам любого пушистика встает выбор, каким кормом его кормить – натуралкой, сухим?

Ветеринар Дженнифер Коутс считает, что можно кормить любым кормом, но стоит учитывать плюсы и минусы каждого из них.

В каких случаях домашняя еда лучше для питомцев

Всем известно, что домашняя еда почти всегда более полезна, чем готовая, магазинная. Для людей. А для кошек?

Приготовление пищи для кошек в домашних условиях имеет определенные преимущества – можно полностью контролировать ингредиенты. Вы будете уверены, что искусственные красители, отдушки и консерванты животное с натуралкой не будет потреблять. Поэтому домашняя еда может быть хорошим вариантом для кошек с повышенной чувствительностью к определенным продуктам, для животных с пищевой аллергией. Больной кот скорее соблазнится домашней едой, чем сухим кормом.

Конечно, существуют органические корма, которые не уступают натуральным. Они изготовлены из натуральных ингредиентов и не содержат искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Но такие корма обычно являются премиальными с соответствующей стоимостью.

Особенности натурального питания, которые нужно учитывать

Если вы решили кормить кота не просто домашним кормом, а решили давать котам сырое мясо или рыбу нужно помнить о связанных с этим опасностях. Уровень загрязнения сырого мяса и рыбы действительно бывает очень высоким. Большинство здоровых кошек может преодолеть инфекции, поступающие с пищей, но больные или ослабленные коты – нет. Но даже если они не заболевают, то могут стать разносчиками инфекции.

Если вы постоянно кормите кота натуральной пищей, следует подумать о сбалансированном питании, так как избыток или недостаток питательных веществ может привести к серьезным проблемам со здоровьем. А как показывает практика, домашние рецепты для кошек содержат мало или много одного или нескольких важных питательных веществ. Поэтому важно следовать советам по питанию домашних питомцев от ветеринара.

Если кот живет в квартире, не имеет постоянного доступа к растениям на улице, практически невозможно обеспечить ему полноценный и сбалансированный рацион без использования витаминных и минеральных добавок. Поэтому всегда консультируйтесь с ветеринаром по поводу необходимых дополнений к пище.

Если вы производите резкие изменения в питании вашего кота, это может привести к желудочно-кишечным расстройствам, поэтому переход на новый корм или рацион следует внедрять постепенно. В течение нескольких недель постепенно увеличивайте количество нового корма с уменьшенным количеством старика. Если кот плохо воспринимает новый рацион, вернитесь к старику, а если симптомы не исчезнут, обратитесь к ветеринару.

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