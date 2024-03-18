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Чем кормить кота: советы ветеринара, какой корм лучше, можно ли давать любимцу домашнюю еду

Чем кормить кота: советы ветеринара, какой корм лучше, можно ли давать любимцу домашнюю еду

Чем кормить кота

Чем кормить кота, советы по правильному питанию домашней едой

Перед владельцам любого пушистика встает выбор, каким кормом его кормить – натуралкой, сухим?

Ветеринар Дженнифер Коутс считает, что можно кормить любым кормом, но стоит учитывать плюсы и минусы каждого из них.

В каких случаях домашняя еда лучше для питомцев

Всем известно, что домашняя еда почти всегда более полезна, чем готовая, магазинная. Для людей. А для кошек?

Приготовление пищи для кошек в домашних условиях имеет определенные преимущества – можно полностью контролировать ингредиенты. Вы будете уверены, что искусственные красители, отдушки и консерванты животное с натуралкой не будет потреблять. Поэтому домашняя еда может быть хорошим вариантом для кошек с повышенной чувствительностью к определенным продуктам, для животных с пищевой аллергией. Больной кот скорее соблазнится домашней едой, чем сухим кормом.

Конечно, существуют органические корма, которые не уступают натуральным. Они изготовлены из натуральных ингредиентов и не содержат искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Но такие корма обычно являются премиальными с соответствующей стоимостью.

Особенности натурального питания, которые нужно учитывать

  • Если вы решили кормить кота не просто домашним кормом, а решили давать котам сырое мясо или рыбу нужно помнить о связанных с этим опасностях. Уровень загрязнения сырого мяса и рыбы действительно бывает очень высоким. Большинство здоровых кошек может преодолеть инфекции, поступающие с пищей, но больные или ослабленные коты – нет. Но даже если они не заболевают, то могут стать разносчиками инфекции.

  • Если вы постоянно кормите кота натуральной пищей, следует подумать о сбалансированном питании, так как избыток или недостаток питательных веществ может привести к серьезным проблемам со здоровьем. А как показывает практика, домашние рецепты для кошек содержат мало или много одного или нескольких важных питательных веществ. Поэтому важно следовать советам по питанию домашних питомцев от ветеринара.

  • Если кот живет в квартире, не имеет постоянного доступа к растениям на улице, практически невозможно обеспечить ему полноценный и сбалансированный рацион без использования витаминных и минеральных добавок. Поэтому всегда консультируйтесь с ветеринаром по поводу необходимых дополнений к пище.

  • Если вы производите резкие изменения в питании вашего кота, это может привести к желудочно-кишечным расстройствам, поэтому переход на новый корм или рацион следует внедрять постепенно. В течение нескольких недель постепенно увеличивайте количество нового корма с уменьшенным количеством старика. Если кот плохо воспринимает новый рацион, вернитесь к старику, а если симптомы не исчезнут, обратитесь к ветеринару.

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