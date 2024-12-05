Чем кормить кур, чтобы они несли яйца зимой: смешайте с водой несколько продуктов

Вы можете самостоятельно приготовить эффективный комбикорм для кур, чтобы они даже зимой активно неслись.

Как рассказал автор YouTube-канала о фермерстве "Петр Данилович", даже в холодное время года вы можете регулярно получать яйца от своих кур. Все, что нужно сделать, это правильно кормить их.

Для приготовления эффективной подкормки, говорит фермер, он берет одну часть глины и одну часть жмыха, две части ячменя, столько же кукурузы, овса и пшеницы. Также добавляет три части пшеничной шелухи и десять частей сена. Все еще хорошо перемешивается.

Чтобы приготовить качественный комбикорм для зимней подкормки домашней птицы, следует взять 500 мл воды и несколько щепоток соли. Все эти компоненты снова тщательно перемешайте, а затем полученную смесь пропустите через гранулятор. У вас получится питательный комбикорм, который обязательно понравится вашим курам.

Как подчеркнул автор ролика, уже через неделю вы заметите, что куры, едящие такую подкормку, начали активно нестись.

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