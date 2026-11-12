Чем кормить кур в ноябре, чтобы они хорошо неслись: советы для хозяев

Чем кормить кур в ноябре / © Unsplash

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Ноябрь приносит с собой новые заботы для владельцев кур. Когда воздух становится прохладным, а небо затягивают густые облака, куры нуждаются в улучшенном питании, чтобы нести нормальное количество яиц. Чем кормить кур в ноябре?

Об этом пишет Mon Jardin&Ma Maison.

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Почему куры плохо несутся в ноябре: что делать

Даже несмотря на то, что в холода куры несколько замедляют свою жизнедеятельность, они вполне способны продолжать откладывать яйца.

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Птицы чутко реагируют на изменения внешней среды, и хотя они могут нестись круглый год, в холодное время года их активность естественно падает. Ключевую роль здесь играет длительность светового дня: для полноценного цикла курам необходимо около 14-16 часов света в сутки.

С наступлением зимы световой день стремительно сокращается, поэтому естественные биологические ритмы нарушаются. К тому же низкие температуры заставляют организм птицы тратить немало ресурсов на обогрев тела. В результате энергия тратится на поддержание базового метаболизма, а не на формирование яиц.

Улучшить ситуацию можно несколькими способами:

Создайте во дворе уютный, защищенный и специально приспособленный вольер, где пернатые смогут безопасно разминать крылья в солнечные часы.

Используйте обогревающую лампу, чтобы температура в курятнике стабильно держалась выше 10°C.

По возможности поддерживайте искусственное освещение внутри курятника.

Еще один важный рычаг влияния на производительность — это переход на более насыщенное и питательное кормление.

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Чем кормить кур в ноябре, чтобы несли много яиц

Чтобы активизировать кладку, позаботьтесь о меню, обогащенном протеинами и минералами. Введите в рацион пернатых цельное зерно, растительные или животные белки, а также специальные добавки с кальцием, которые сделают яичную скорлупу крепкой.

Прекрасным источником витаминов и ценных веществ накануне холодов послужат семена подсолнечника, колотый кукурузный зернофураж, а также зеленые листовые овощи, в том числе белокочанная капуста или листовая капуста кейл.

Что добавить к корму кур зимой

Напомним, зимой куры снижают яйценоскость из-за холода и нехватки энергии, а простым выходом из ситуации является теплая смесь на основе вареных овощных очисток — моркови, свеклы, тыквы, кабачков или картофеля.

Сырые твердые овощи зимой давать не рекомендуется, поэтому их нужно измельчить и проварить до мягкости, добавив к ним немного дробленого зерна, отрубей, жмыха, соли, мела и по возможности мясокостной или рыбной муки.

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Готовую смесь советуют подавать рассыпчатой, теплой и в первой половине дня, а остатки пищи убирать через 30–40 минут во избежание кишечных проблем у птицы. Регулярное введение такого теплого корма обеспечивает кур энергией и микроэлементами, предотвращает обезвоживание и помогает поддерживать стабильную яйценоскость и крепкую скорлупу яиц.

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