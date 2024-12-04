Чем кормить кур зимой, чтобы они неслись, а вы сэкономили средства: два лучших варианта

Здоровье кур и то, насколько хорошо они уносятся, во многом зависят от правильно подобранного рациона. Чем кормить домашнюю птицу, если нет корма?

Для того чтобы куры получали все необходимые витамины и микроэлементы, нужно знать, чем их можно кормить. Вы можете даже не использовать специальный корм, ведь фермеры рассказали о двух вариантах питания, которые помогут вам сэкономить.

Автор популярного YouTube-канала "Двор" говорит, что лучше всего кормить кур вареным картофелем зимой. Овощ перед этим нужно измельчить, чтобы птице было удобно его есть. На одно ведро вареного картофеля (можно брать маленький клубень) нужно добавить около 2 ст. ложек кормовых дрожжей. К смеси фермер также добавляет 2 ст. ложки рыбной муки и столько же кормового мела. Если курам не хватает витаминов, можете их замешивать (в порошке) до корма. В конце влейте немного воды и тщательно перемешайте.

А вот специалист, ведущий YouTube-канал "Мой двор" советует кормить кур тыквами и кабачками. Она утверждает, что такую подкормку с радостью будут есть также утки и индюки. С ними домашняя птица получит максимум всех необходимых витаминов.

В то же время автор говорит, что такое питание подходит только взрослым курам, молодняку давать их запрещено категорически. От кабачка, утверждает специалист, молодняк может слабеть, не ходить. Женщина говорит, что просто нарезает кабачки и тыквы небольшими кусками, а не натирает их. Так быстрее, а домашняя птица может склевывать целые куски.

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