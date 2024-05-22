Чем лучше кормить кота – сухим или влажным кормом: что об этом говорят ветеринары

Выбирая корм, каждый владелец кота хочет, чтобы его любимец получил лучшее. На рынке сегодня представлено большое количество влажных и сухих кормов. И это часто становится проблемой. Так что лучше: сухой или влажный корм? Давайте узнаем мнение специалиста.

Ветеринары из Pet md сообщают, что оптимально подбирать для кошек такой корм, который будет максимально удобен в использовании и будет пробуждать аппетит любимца.

Что выбрать: натуральный или сухой корм

Конечно, приготовленная домашняя еда всегда самый лучший вариант для кота. Ведь собственник может самостоятельно контролировать качество всех ингредиентов. Такое питание обязательно для животных с непереносимостью некоторых продуктов или аллергией.

По словам ветеринарки Дженнифер Коутс, сегодня можно найти действительно полезные сухие корма, ничем не поступающие в качестве домашней еды. Стоит выбрать органический вариант. Также смотрите, что в кормах не было консервантов, красителей и ароматизаторов. Лучше всего, чтобы они содержали только натуральные компоненты.

Премиальные ветеринарные корма производят в соответствии со всеми стандартами качества. Это помогает избежать перекрестного загрязнения, часто становится причиной обострения симптомов любых болезней.

Как достичь сбалансированного питания

Как правильно кормить кота: сухим или влажным кормом / Фото: pixabay.com

Если вы пытаетесь кормить кошку только натуральной пищей, следует постоянно думать о ее сбалансированности. Из-за наступления или избытка питательных веществ любимец может страдать из-за различных заболеваний.

А потому нужно готовить только по рецептам, одобренным ветеринатом. Только специалист поможет разработать питание, которое будет учитывать возраст, пол, вес кошки и ее болезни или болезненные состояния.

Если говорить о сухом корме, то важное его преимущество заключается в простоте хранения и использования. Он может целый день пролежать в миске вашего питомца и не испортиться. Следовательно, животное может в течение дня есть небольшие порции, даже когда владельца нет дома.

Правильно разработанный натуральный сухой корм поддерживает здоровье зубов кошки, ведь он имеет абразивную поверхность, способствующую уменьшению проявлений зубного камня. Размер и форма самих "подушечек" часто отличаются в зависимости от возраста и породы. Также важно помнить, что у кота должен быть постоянный доступ к питьевой воде.

Как правильно кормить кота: сухим или влажным кормом

Ветеринары склонны к мнению, что влажный корм из пакетиков является больше лакомством, а потому он не может рассматриваться как полноценное питание. Влажный корм добавляют в сухое как дополнение, чтобы сбалансировать диету. И если ваш кот не любит такую пищу, можно полностью от нее отказаться.

Сухой корм является базовой основой кошачьего питания. Главное следить, чтобы любимец выпивал в течение дня достаточное количество воды. Если вы все же добавляете влажный корм к сухому, лучше, чтобы он был одной линейкой. Да они будут дополнять друг друга.

Читайте также: