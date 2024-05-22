Чем лучше кормить кота – сухим или влажным кормом: что об этом говорят ветеринары

Выбирая корм, каждый владелец кота хочет, чтобы его любимец получил лучшее. На рынке сегодня представлено большое количество влажных и сухих кормов. И это часто становится проблемой. Так что лучше: сухой или влажный корм? Давайте узнаем мнение специалиста.
Ветеринары из Pet md сообщают, что оптимально подбирать для кошек такой корм, который будет максимально удобен в использовании и будет пробуждать аппетит любимца.
Что выбрать: натуральный или сухой корм
Конечно, приготовленная домашняя еда всегда самый лучший вариант для кота. Ведь собственник может самостоятельно контролировать качество всех ингредиентов. Такое питание обязательно для животных с непереносимостью некоторых продуктов или аллергией.
По словам ветеринарки Дженнифер Коутс, сегодня можно найти действительно полезные сухие корма, ничем не поступающие в качестве домашней еды. Стоит выбрать органический вариант. Также смотрите, что в кормах не было консервантов, красителей и ароматизаторов. Лучше всего, чтобы они содержали только натуральные компоненты.
Премиальные ветеринарные корма производят в соответствии со всеми стандартами качества. Это помогает избежать перекрестного загрязнения, часто становится причиной обострения симптомов любых болезней.
Как достичь сбалансированного питания
Если вы пытаетесь кормить кошку только натуральной пищей, следует постоянно думать о ее сбалансированности. Из-за наступления или избытка питательных веществ любимец может страдать из-за различных заболеваний.
А потому нужно готовить только по рецептам, одобренным ветеринатом. Только специалист поможет разработать питание, которое будет учитывать возраст, пол, вес кошки и ее болезни или болезненные состояния.
Если говорить о сухом корме, то важное его преимущество заключается в простоте хранения и использования. Он может целый день пролежать в миске вашего питомца и не испортиться. Следовательно, животное может в течение дня есть небольшие порции, даже когда владельца нет дома.
Правильно разработанный натуральный сухой корм поддерживает здоровье зубов кошки, ведь он имеет абразивную поверхность, способствующую уменьшению проявлений зубного камня. Размер и форма самих "подушечек" часто отличаются в зависимости от возраста и породы. Также важно помнить, что у кота должен быть постоянный доступ к питьевой воде.
Как правильно кормить кота: сухим или влажным кормом
Ветеринары склонны к мнению, что влажный корм из пакетиков является больше лакомством, а потому он не может рассматриваться как полноценное питание. Влажный корм добавляют в сухое как дополнение, чтобы сбалансировать диету. И если ваш кот не любит такую пищу, можно полностью от нее отказаться.
Сухой корм является базовой основой кошачьего питания. Главное следить, чтобы любимец выпивал в течение дня достаточное количество воды. Если вы все же добавляете влажный корм к сухому, лучше, чтобы он был одной линейкой. Да они будут дополнять друг друга.
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