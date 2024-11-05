Чем лучше мыть плоские плазменные телевизоры, если под рукой нет специальных средств

Производители дали рекомендации по уходу за телевизорами с различными видами экранов.

Рассказываем, чем лучше протирать плазму в домашних условиях.

Как нужно ухаживать за плазменным телевизором: чем мыть в домашних условиях

Протирание экрана нужно делать осторожно, чтобы не повредить его поверхность. Не следует использовать металлические или жесткие губки и щетки, использовать моющие средства с твердыми абразивными частицами. Монитор следует протирать осторожно, не прижимая губку, лучше всего пользоваться микрофиброй.

Если под рукой нет специализированных аэрозолей или салфеток, производители предлагают использовать такие средства.

Жидкокристаллические и LED-экраны. Если нет специальных влажных салфеток, воспользуйтесь двухуровневой уборкой. Сначала протрите пыль микрофиброй, смоченной в дистиллированной воде, а затем протрите экран досуха.

Если нет специальных влажных салфеток, воспользуйтесь двухуровневой уборкой. Сначала протрите пыль микрофиброй, смоченной в дистиллированной воде, а затем протрите экран досуха. ЖК-монитор можно промыть слабым уксусным раствором. Только следует следить за тем, чтобы на поверхности не оставалось слишком много жидкости. После уборки влажной тряпкой протрите экран досуха, чтобы избежать появления белых пятен на поверхности.

можно промыть слабым уксусным раствором. Только следует следить за тем, чтобы на поверхности не оставалось слишком много жидкости. После уборки влажной тряпкой протрите экран досуха, чтобы избежать появления белых пятен на поверхности. LCD-экран следует убирать только сухой тряпкой. Для чистки телевизора подойдет микрофибра и фланелевая ткань.

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