Чем лучше отмыть духовку внутри: чтобы сияла чистотой и служила дольше

Стенки духовки внутри – это именно то место, которое чаще всего забывают очистить во время уборки кухни. Но на этой части собирается много жира и грязи, которые нуждаются в мойке.

Если вы уже очень давно не очищали свою духовку внутри и переживаете, что грязь, жир и дольки пищи образовали настолько стойкий налет, что вы не сможете его отмыть, рекомендуем воспользоваться одним замечательным домашним средством.

Смешайте 0,5 стакана жидкости для мытья посуды, 0,5 стакана уксуса и 0,5 стакана пищевой соды. Тщательно перемешайте, чтобы у вас образовалась хорошо пенящаяся белая паста. Ее нужно аккуратно нанести на всю внутреннюю поверхность духовки, оставить на два часа, чтобы она подействовала, а затем просто вытереть всю грязь.

Если перед вытиранием паста слишком сильно засохнет, прежде чем использовать бумажное полотенце или губку, сбрызните ее небольшим количеством воды.

При необходимости жидкость для мытья посуды можно заменить альтернативами. Простейшей пастой для очистки поверхности внутри духовки является смесь из 0,5 стакана обыкновенной воды и 2 ст. ложек пищевой соды. Однако такое средство нужно оставить на стенках на всю ночь, чтобы оно точно подействовало. Утром смочите бумажное полотенце или губку белым уксусом, а затем протрите грязь.

Если вам нужно дополнительно увлажнить поверхность, разбрызгайте сверху спрей для посуды и вытирайте, пока она не станет абсолютно чистой.

Такой метод является безопасной альтернативой химическим средствам, ведь содержащиеся в них компоненты часто могут наносить долговременный вред.

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