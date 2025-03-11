Чем лучше подкармливать клубнику после зимы: советы опытных огородников

После холодной зимы кусты клубники нуждаются в восстановлении и подкормке, чтобы нарастала зеленая масса и формировалась завязь.

Ранняя подкормка – это очень важный шаг к тому, чтобы получить большой урожай вкусных сладких ягод клубники. Рассказываем, чем лучше подкармливать кусты ранней весной.

Какие удобрения нужно использовать для весенней подкормки кустов клубники

Весной клубничные кусты нужно подкармливать азотом, чтобы они шли в рост и развитие, а также фосфором и калием для формирования завязи.

Мочевина – это прекрасный источник азота, способствующий нарастанию зеленой массы. Надо растворить 15 г мочевины в 10 литрах воды и полить кусты.

– это прекрасный источник азота, способствующий нарастанию зеленой массы. Надо растворить 15 г мочевины в 10 литрах воды и полить кусты. Суперфосфат будет способствовать развитию корневой системы и влиять на цветение. Это сухое удобрение, которое нужно вносить по 20 г на каждый квадратный метр.

будет способствовать развитию корневой системы и влиять на цветение. Это сухое удобрение, которое нужно вносить по 20 г на каждый квадратный метр. Сульфат калия требуется для того, чтобы хорошо формировалась завязь. Для полива нужно сделать раствор – 15 грамм удобрения на 10 литров воды.

требуется для того, чтобы хорошо формировалась завязь. Для полива нужно сделать раствор – 15 грамм удобрения на 10 литров воды. Перегной или компост. Эти органические удобрения являются источником питательных микроэлементов, которые не только обогащают почву, но и улучшают ее структуру, повышая плодородие. Удобрение нужно разложить в междурядье слоем 2-3 сантиметра.

Эти органические удобрения являются источником питательных микроэлементов, которые не только обогащают почву, но и улучшают ее структуру, повышая плодородие. Удобрение нужно разложить в междурядье слоем 2-3 сантиметра. Настой коровяка. Коровяк нужно разводить с водой в пропорции 1:10 и поливать кусты под корень.

Коровяк нужно разводить с водой в пропорции 1:10 и поливать кусты под корень. Раствор борной кислоты. Этим удобрением нужно поливать кусты до появления цветочков. Для приготовления удобрения следует взять 10 литров воды, чайную ложку борной кислоты, 30 капель йода, 1 стакан пепла. Все нужно тщательно перемешать и полить кусты под корень.

Как увеличить урожай клубники в несколько раз

Надо избавиться от земляничного долгоносика, потому что этот вредитель может портить цветы и ягоды. Для этого необходимо взять по 100 г горчицы и хозяйственного мыла, залить пятью литрами воды и довести до кипения. После охлаждения отвар нужно процедить, а затем опрыскать кусты.

Для подкормки кустов нужно обязательно использовать органику – компост, перегной, древесный пепел. Необходимо помнить, что азотистые удобрения следует вносить только весной, а калийно-фосфатные – весной и летом.

Во время жары кусты клубники необходимо регулярно поливать, потому что ягоды будут мелкими и кислыми.

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