ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
73
Время на прочтение
2 мин

Чем лучше подкормить голубику в мае, чтобы было море больших и сладких ягод

Голубика — крайне прихотливая культура, и чтобы получить большой урожай ягод, ее необходимо правильно подкармливать.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить голубику в мае

Чем подкормить голубику в мае / © www.freepik.com/free-photo

Выращивание голубики приобретает бешеную популярность в Украине, поскольку эти ягоды очень вкусны и содержат кучу витаминов и антиоксидантных соединений. Однако многие садоводы не знают, что самым главным периодом для подкормки кустов является май. Если упустить этот момент, урожая может не быть. Рассказываем, чем подкормить голубику в мае, чтобы получить богатый урожай вкусных ягод.

Чем подкормить голубику в мае, чтобы ягоды выросли крупными и сладкими

  • Кофейная гуща будет подкисливать почву и будет насыщать ее азотом, что улучшит структуру земли. Благодаря этой подкормке ягоды вырастут крупными, сочными и сладкими. Отходы можно вносить двумя способами — в сухом и жидком виде. Кофейную гущу стоит рассыпать вокруг кустов и смешать с верхним слоем почвы. Еще можно приготовить настой: залить кофейную гущу кипятком, настоять сутки, затем развести подкормку водой и поливать кусты дважды в месяц.

  • Сульфат калия, сульфат магния и мочевина подходят для второй подкормки, которая проводится в начале лета. Такие удобрения также помогут вырастить много сладких и крупных ягод. Подкормку надо проводить после дождя, утром или вечером, следуя инструкции на упаковке.

Какими удобрениями нельзя подкармливать голубику: об этом нужно знать

Голубика любит кислую почву, а некоторые удобрения раскисляют ее, что негативно влияет на растение. Она может заболеть из-за такой подкормки, и урожая не будет.

Эти удобрения не подходят для подкормки голубики:

  • древесный пепел;

  • перегной;

  • навоз и птичий помет.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
73
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie