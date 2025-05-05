Чем лучше подкормить голубику в мае, чтобы было море больших и сладких ягод

Чем подкормить голубику в мае / © www.freepik.com/free-photo

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Выращивание голубики приобретает бешеную популярность в Украине, поскольку эти ягоды очень вкусны и содержат кучу витаминов и антиоксидантных соединений. Однако многие садоводы не знают, что самым главным периодом для подкормки кустов является май. Если упустить этот момент, урожая может не быть. Рассказываем, чем подкормить голубику в мае, чтобы получить богатый урожай вкусных ягод.

Чем подкормить голубику в мае, чтобы ягоды выросли крупными и сладкими

Кофейная гуща будет подкисливать почву и будет насыщать ее азотом, что улучшит структуру земли. Благодаря этой подкормке ягоды вырастут крупными, сочными и сладкими. Отходы можно вносить двумя способами — в сухом и жидком виде. Кофейную гущу стоит рассыпать вокруг кустов и смешать с верхним слоем почвы. Еще можно приготовить настой: залить кофейную гущу кипятком, настоять сутки, затем развести подкормку водой и поливать кусты дважды в месяц.

Сульфат калия, сульфат магния и мочевина подходят для второй подкормки, которая проводится в начале лета. Такие удобрения также помогут вырастить много сладких и крупных ягод. Подкормку надо проводить после дождя, утром или вечером, следуя инструкции на упаковке.

Какими удобрениями нельзя подкармливать голубику: об этом нужно знать

Голубика любит кислую почву, а некоторые удобрения раскисляют ее, что негативно влияет на растение. Она может заболеть из-за такой подкормки, и урожая не будет.

Эти удобрения не подходят для подкормки голубики:

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древесный пепел;

перегной;

навоз и птичий помет.