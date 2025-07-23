Чем лучше подкормить лук в июле / © Unsplash

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Обычная древесная зола – одно из самых эффективных удобрений для лука в июле. Именно в этот период растение очень нуждается в подкормке азотом, поскольку оно уже нарастило сильные и крупные перья, а потому теперь всю энергию должно направить на формирование корнеплода. Также в июле лук начинают активно атаковать вредители и болезни (в частности, корневая гниль). В защите опять же поможет зола.

Главное преимущество этого удобрения заключается в том, что оно полностью бесплатное, а эффект от него действительно впечатляет. За сезон, говорят специалисты, луку нужно 3-4 таких подкормок.

Сначала золу вносят при перекапывании почвы, когда формируется луковая грядка. Так вы создадите дополнительную защиту от вредителей и болезней уже на ранних стадиях развития. Также благодаря золе лук получает все необходимые полезные вещества, в частности, калий, магний, кальций. Вносят ее в сухом виде прямо в грунт.

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Второй раз золу уже вносят как раствор. Для этого 1 л этого вещества разводят в ведре чистой воды, тщательно перемешивают и заливают заранее увлажненные грядки утром или вечером, когда солнце неактивно. Поливать следует аккуратно, с помощью воронки, чтобы на перья раствор не попадал, иначе могут появиться ожоги.

Третья подкормка проходит в середине или конце июля, когда уже начинают активно формироваться корнеплоды. Опять же подготавливают раствор и подливают очень аккуратно, чтобы не размыть почву. Иначе корнеплоды обнажятся раньше нужного времени.

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