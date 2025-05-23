Чем лучше подкормить виноград весной, чтобы получить рекордный урожай

Чем лучше подкормить виноград весной / © Pixabay

Реклама

Вместо тратить деньги на химические удобрения из магазина, целесообразнее воспользоваться натуральными подкормками из домашних средств — они не только безопасны для окружающей среды, но действительно действенны, отмечает портал zielony.onet.pl.

Одним из самых эффективных природных удобрений для винограда считается компост — настоящее сокровище питательных веществ, постепенно насыщающее почву необходимыми элементами. Особенно полезны остатки овощей и фруктов, кофейная гуща и измельченная яичная скорлупа: они обогащают землю азотом, фосфором и кальцием. Компост не только питает растения, но и улучшает структуру почвы, повышает его водоудерживающие свойства и создает питательную среду для укрепления корневой системы винограда.

При наличии гноя его обязательно следует привлечь к подкормке виноградников. Особенно ценны перепревшие органические остатки коров или лошадей — они содержат сбалансированный комплекс питательных веществ, нужных лозе для активного роста. Такой навоз можно либо заранее внести в почву весной, тщательно перемешав с землей, либо превратить в жидкое удобрение, пригодное для полива и обогащения почвы с полезной мягкостью.

Реклама

Хорошей заменой традиционному гною может стать травяной настой, в частности из крапивы. Это дикорастущее растение — настоящий концентрат полезных веществ, в частности азота, магния и железа, которые активизируют рост винограда. Чтобы приготовить такое натуральное удобрение, свежесобранные листья крапивы заливают водой и настаивают около двух недель. После брожения полученную жидкость разбавляют в пропорции 1 к 10 и используют для полива, укрепляя лозу естественным и безопасным способом.

Древесный пепел — природное богатство калия и фосфора, без которых невозможно полноценное плодоношение винограда. Легкое внесение золы в землю вблизи корней укрепляет иммунитет растения, повышает его устойчивость к заболеваниям и способствует более щедрому урожаю. Однако важно соблюдать меру: чрезмерное использование пепла может привести к чрезмерному защелочиванию почвы, что будет вредить растению.

Использованная кофейная гуща — простое и доступное органическое средство для подкормки винограда. Она содержит азот, магний и другие важные микроэлементы, стимулирующие рост и укрепляющие растение. Ее можно просто рассыпать у основания кустов или добавить в компостную кучу, чтобы насытить почву питательными веществами природного происхождения.