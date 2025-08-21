- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 373
- Время на прочтение
- 2 мин
Чем лучше сейчас подкормить розы, чтобы обильно и пышно цвели до глубокой осени
В августе розам необходимы калий и фосфор, именно эти элементы стимулируют образование бутонов и делают цветение обильным и продолжительным.
Розы — настоящее украшение каждой клумбы. Это довольно требовательный цветок, поэтому требует тщательного и правильного ухода. Если вы хотите любоваться пышным цветом до конца октября, ее следует подкармливать этими удобрениями именно в конце августа, когда растение готовится к повторной волне цветения.
Лучшая подкормка для роз: цвести будут до конца октября
Для формирования бутонов роз можно использовать проверенный раствор:
в 10 литрах воды растворите 1 ст. ложку калимагнезии;
добавьте 40 г суперфосфата;
15 г калийной соли.
Этим раствором поливают розы под корень на влажную почву. Также можно использовать сухую подкормку. На один квадратный метр вносят 60 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, предварительно хорошо увлажнив землю. Чтобы поддержать зелень куста, можно использовать мочевину — 2 столовые ложки на 10 литров воды. Такой полив придает растениям силы для роста и развития в прохладное время года.
Какие можно использовать натуральные подкормки для роз, чтобы долго цвели
Если вы приверженец экологических удобрений, воспользуйтесь натуральными средствами.
Древесный пепел богат калием и фосфором. 1 стакан пепла разведите в ведре воды и вылейте под куст.
Банановая кожура — ускоряет бутонизацию. Ее можно закопать у корней или сделать настой.
Настой крапивы — природное удобрение, которое укрепляет растение и стимулирует новые побеги.
Как правильно ухаживать за розами в конце лета, чтобы долго цвели
Подкормка — это лишь часть ухода. Чтобы розы радовали бутонами до самых холодов, важно соблюдать еще несколько правил.
Регулярно обрезайте увядшие цветы, чтобы стимулировать появление новых.
Разрыхляйте почву вокруг кустов и мульчуйте ее, чтобы корни получали больше кислорода.
Поливайте розы обильно, но нечасто, примерно раз в неделю в жару.
Избегайте азотных удобрений в августе, ведь они стимулируют рост листьев, а не бутонов.