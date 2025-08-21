ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
373
Время на прочтение
2 мин

Чем лучше сейчас подкормить розы, чтобы обильно и пышно цвели до глубокой осени

В августе розам необходимы калий и фосфор, именно эти элементы стимулируют образование бутонов и делают цветение обильным и продолжительным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить розы в конце лета

Чем подкормить розы в конце лета / © Freepik

Розы — настоящее украшение каждой клумбы. Это довольно требовательный цветок, поэтому требует тщательного и правильного ухода. Если вы хотите любоваться пышным цветом до конца октября, ее следует подкармливать этими удобрениями именно в конце августа, когда растение готовится к повторной волне цветения.

Лучшая подкормка для роз: цвести будут до конца октября

Для формирования бутонов роз можно использовать проверенный раствор:

  • в 10 литрах воды растворите 1 ст. ложку калимагнезии;

  • добавьте 40 г суперфосфата;

  • 15 г калийной соли.

Этим раствором поливают розы под корень на влажную почву. Также можно использовать сухую подкормку. На один квадратный метр вносят 60 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, предварительно хорошо увлажнив землю. Чтобы поддержать зелень куста, можно использовать мочевину — 2 столовые ложки на 10 литров воды. Такой полив придает растениям силы для роста и развития в прохладное время года.

Какие можно использовать натуральные подкормки для роз, чтобы долго цвели

Если вы приверженец экологических удобрений, воспользуйтесь натуральными средствами.

  • Древесный пепел богат калием и фосфором. 1 стакан пепла разведите в ведре воды и вылейте под куст.

  • Банановая кожура — ускоряет бутонизацию. Ее можно закопать у корней или сделать настой.

  • Настой крапивы — природное удобрение, которое укрепляет растение и стимулирует новые побеги.

Как правильно ухаживать за розами в конце лета, чтобы долго цвели

Подкормка — это лишь часть ухода. Чтобы розы радовали бутонами до самых холодов, важно соблюдать еще несколько правил.

  • Регулярно обрезайте увядшие цветы, чтобы стимулировать появление новых.

  • Разрыхляйте почву вокруг кустов и мульчуйте ее, чтобы корни получали больше кислорода.

  • Поливайте розы обильно, но нечасто, примерно раз в неделю в жару.

  • Избегайте азотных удобрений в августе, ведь они стимулируют рост листьев, а не бутонов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie