Чем лучше сейчас подкормить розы, чтобы обильно и пышно цвели до глубокой осени

Чем подкормить розы в конце лета / © Freepik

Розы — настоящее украшение каждой клумбы. Это довольно требовательный цветок, поэтому требует тщательного и правильного ухода. Если вы хотите любоваться пышным цветом до конца октября, ее следует подкармливать этими удобрениями именно в конце августа, когда растение готовится к повторной волне цветения.

Лучшая подкормка для роз: цвести будут до конца октября

Для формирования бутонов роз можно использовать проверенный раствор:

в 10 литрах воды растворите 1 ст. ложку калимагнезии;

добавьте 40 г суперфосфата;

15 г калийной соли.

Этим раствором поливают розы под корень на влажную почву. Также можно использовать сухую подкормку. На один квадратный метр вносят 60 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, предварительно хорошо увлажнив землю. Чтобы поддержать зелень куста, можно использовать мочевину — 2 столовые ложки на 10 литров воды. Такой полив придает растениям силы для роста и развития в прохладное время года.

Какие можно использовать натуральные подкормки для роз, чтобы долго цвели

Если вы приверженец экологических удобрений, воспользуйтесь натуральными средствами.

Древесный пепел богат калием и фосфором. 1 стакан пепла разведите в ведре воды и вылейте под куст.

Банановая кожура — ускоряет бутонизацию. Ее можно закопать у корней или сделать настой.

Настой крапивы — природное удобрение, которое укрепляет растение и стимулирует новые побеги.

Как правильно ухаживать за розами в конце лета, чтобы долго цвели

Подкормка — это лишь часть ухода. Чтобы розы радовали бутонами до самых холодов, важно соблюдать еще несколько правил.