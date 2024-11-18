Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Чем лучше укрыть кусты клубники на зиму, чтобы они хорошо перенесли морозы

Чем лучше укрыть кусты клубники на зиму, чтобы они хорошо перенесли морозы

Чем укрыть полудня на зиму / Фото: pixabay.com

Такой метод защитит кусты от зимнего холода, сохранит влажность, структуру и тепло грунта.

Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Бульвар Гордона", как мульчировать участок с клубникой, чтобы защитить кусты и подготовить их к следующему сезону.

Как укрывать клубнику на зиму, чтобы сохранить здоровье и плодородие кустов

Кусты клубники не пострадают от холода и будут давать богатый урожай в следующем сезоне, если их укрыть мульчей. Таким образом, вы сохраните тепло в почве и сможете защитить корни кустов от резких перепадов температуры. Также с помощью мульчирования можно удерживать необходимую влажность почвы, избежать роста сорняков и в разы улучшить структуру земли. Тем самым вы создадите лучшие условия для роста и плодоношения клубники.

Опытные хозяева обычно покрывают участок с клубникой соломой. Ибо такая мульча сохраняет тепло и не дает кустам замерзнуть из-за сильного мороза. Эксперты также советуют добавлять опилки, если соломы очень мало. Так вы поможете корневой системе кустов пережить самые лютые морозы.

Для мульчирования участка не следует использовать сено. Ибо в нем остаются семена сорняков, которые могут попасть в почву и прорасти.

Весной, когда температура воздуха стабилизируется, мульчу нужно убрать, чтобы кусты могли полноценно расти и давать новый урожай.

Читайте также:

Одна из важных причин, почему зимой не уносятся куры: об этом часто забывают

Соседи подсказали, как вывести грызунов из дома и погреба с помощью домашнего средства

Прикопайте сухие бархатцы в землю на огороде: в следующем году будете удивлены результатом

Похожие темы:

Следующая публикация