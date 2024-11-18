Чем лучше укрыть кусты клубники на зиму, чтобы они хорошо перенесли морозы

Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Бульвар Гордона", как мульчировать участок с клубникой, чтобы защитить кусты и подготовить их к следующему сезону.

Как укрывать клубнику на зиму, чтобы сохранить здоровье и плодородие кустов

Кусты клубники не пострадают от холода и будут давать богатый урожай в следующем сезоне, если их укрыть мульчей. Таким образом, вы сохраните тепло в почве и сможете защитить корни кустов от резких перепадов температуры. Также с помощью мульчирования можно удерживать необходимую влажность почвы, избежать роста сорняков и в разы улучшить структуру земли. Тем самым вы создадите лучшие условия для роста и плодоношения клубники.

Опытные хозяева обычно покрывают участок с клубникой соломой. Ибо такая мульча сохраняет тепло и не дает кустам замерзнуть из-за сильного мороза. Эксперты также советуют добавлять опилки, если соломы очень мало. Так вы поможете корневой системе кустов пережить самые лютые морозы.

Для мульчирования участка не следует использовать сено. Ибо в нем остаются семена сорняков, которые могут попасть в почву и прорасти.

Весной, когда температура воздуха стабилизируется, мульчу нужно убрать, чтобы кусты могли полноценно расти и давать новый урожай.

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