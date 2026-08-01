Каким полотенцем лучше вытирать лицо / © pexels.com

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После умывания большинство людей автоматически тянется к обычному полотенцу. Однако в последние годы все больше косметологов и дерматологов рекомендуют использовать для лица одноразовые бумажные полотенца.

Действительно ли они более полезны для кожи или это только модный тренд? Разбираемся в материале ТСН.ua.

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Почему полотенце имеет значение для здоровья кожи

После очищения лица поры остаются открытыми, а кожа становится более чувствительной к внешним факторам. Именно поэтому любой контактирующий с ней предмет должен быть максимально чистым.

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Если пользоваться одним и тем же полотенцем несколько дней подряд, на его волокнах накапливаются:

бактерии;

остатки косметики;

кожный жир;

пыль;

ороговевшие клетки.

Во время последующего использования все эти загрязнения могут снова попасть на кожу, что иногда способствует появлению высыпаний, раздражений или воспалений.

Бумажные полотенца: максимум гигиены

Одноразовые бумажные полотенца стали популярны именно из-за своей гигиеничности. Для каждого умывания используется новый чистый лист, который после применения сразу утилизируется.

Основные преимущества

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Минимальный контакт с бактериями. Единовременное использование практически исключает накопление микроорганизмов.

Меньший риск высыпаний. Особенно это актуально для людей с жирной или проблемной кожей.

Не нуждаются в стирке. Не нужно следить за чистотой полотенца или регулярно его менять.

Нежный уход. Качественные бумажные полотенца не царапают кожу, если аккуратно промокать лицо, а не тереть его.

Недостатки бумажных полотенец

Несмотря на многочисленные преимущества, этот вариант не лишен минусов.

Во-первых, придется регулярно покупать новые упаковки. Во-вторых, при ежедневном использовании увеличивается количество бытовых отходов. Кроме того, дешевые бумажные полотенца могут быть слишком жесткими или оставлять мелкие бумажные волокна на коже.

Обычное полотенце: практичный и экономичный вариант

Хлопковые или махровые полотенца остаются самым распространенным способом ухода после умывания. Они хорошо поглощают влагу, служат годами и не нуждаются в постоянных затратах.

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Преимущества тканевого полотенца

Экономичность . Достаточно приобрести несколько качественных полотенец и регулярно их стирать.

Мягкость . Натуральный хлопок приятно контактирует с кожей и хорошо впитывает воду.

Экологичность. Многократное использование позволяет значительно снизить количество мусора.

Когда обычное полотенце может повредить

Проблема заключается не в самом полотенце, а в том, как его используют.

Если одним полотенцем вытирают руки, тело и лицо или не меняют его в течение нескольких дней, оно превращается в источник бактерий. Влажная среда способствует их активному размножению, особенно если полотенце не успевает полностью высохнуть.

Кроме того, интенсивное растирание лица может повредить защитный барьер кожи, вызвать покраснение или раздражение.

Как правильно вытирать лицо после умывания

Независимо от того, какой вариант вы выбираете, важно соблюдать несколько простых правил.

Не растирайте кожу.

Осторожно промокните влагу легкими движениями.

Используйте отдельное полотенце только для лица.

Меняйте тканевое полотенце каждые 1–2 дня, а при проблемной коже — каждый день.

После использования хорошо высушивайте полотенце в проветриваемом месте.

Что лучше при акне и чувствительной коже?

Если кожа склонна к высыпаниям, раздражениям или воспалениям, многие дерматологи рекомендуют именно одноразовые бумажные полотенца. Они помогают минимизировать повторный контакт с бактериями и уменьшают риск загрязнения очищенной кожи.

Однако сами по себе бумажные полотенца не лечат акне. Они являются лишь одним из компонентов правильного ухода наряду с очищением, увлажнением и средствами, рекомендованными врачом.

Всем ли нужны бумажные полотенца?

Не обязательно. Если вы пользуетесь отдельным чистым полотенцем для лица, регулярно его стирайте при высокой температуре и не делитесь им с другими членами семьи, тканевый вариант также вполне безопасен.

Бумажные полотенца будут особенно полезны людям с проблемной или очень чувствительной кожей, а также после косметологических процедур, когда риск раздражения выше.

Так какое полотенце лучше выбрать?

Всё зависит от индивидуальных потребностей. Если приоритетом является максимальная гигиена, особенно при акне или чувствительной коже, предпочтение следует отдать одноразовым бумажным полотенцам.

Если же вы пользуетесь отдельным мягким полотенцем только для лица, регулярно его стираете и правильно сушите, оно также обеспечит комфортный и безопасный уход.

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