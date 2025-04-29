Чем лучше заменить свинину в шашлыке: советы для тех, кто не ест красного мяса

Чем заменить свинину в шашлыке / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Начат сезон шашлыков, поэтому многие выбирают мясо и рецепты, чтобы на выходные полакомиться любимым блюдом. Но что делать тем, кто не ест свинины по какой-либо причине? Диетологи отмечают, что существуют альтернативные варианты мяса, которые не уступают свинине по вкусу, а иногда даже превосходят ее по пользе.

Чем заменить свинину на шашлык: три лучших варианта

По словам экспертов лучшей альтернативой свинине будут:

курятина;

индейка;

рыба.

Эти продукты содержат в разы меньше насыщенных жиров, что очень полезно для сердечно-сосудистой системы и фигуры. К тому же, белое мясо и рыба перевариваются значительно быстрее, не вызывают тяжести в желудке. Кроме того, в альтернативных продуктах содержится больше белка и полезных микроэлементов. Например, рыба содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, курятина и индейка — аминокислотные соединения.

Реклама

Также диетологи поделились лучшим рецептом приготовления куриного шашлыка в йогуртовом маринаде.

Ингредиенты. Для приготовления шашлыка нужно взять полкило куриной грудки, 150 мл натурального йогурта, 2 зубчика чеснока, сок половинки лимона, чайную ложку куркумы.

Способ приготовления. Необходимо нарезать курятину большими кусками, смешать с йогуртом, специями и лимонным соком. Мариновать мясо стоит около 2 часов. Жарить на угле или гриле 12 минут.

Этот вариант шашлыка будет значительно лучше свинины, потому что на сто граммов курятины приходится всего 165 ккал, тогда как сто граммов свинины имеет 250-300 ккал. Кроме того, йогурт делает куриное мясо нежным без лишнего жира.